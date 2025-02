Precio de la tortilla, expuesto a tentativos gravámenes de EU

La amenaza arancelaria por parte del gobierno de Estados Unidos podría impactar a diversos sectores económicos, debido a la interrelación entre la economía de esa nación con la de México, prueba de ello es que, se estima que el precio de la tortilla —un alimento básico para los mexicanos— se pueda elevar por encima de los 25 pesos por kilo en el centro del país y por arriba de los 32 pesos para los estados de la zona fronteriza.

En entrevista con La Razón, Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), explicó que si bien durante este 2025 se espera que los precios incrementen hasta en 13 por ciento debido a las condiciones actuales, si se llegaran a imponer los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump al acero, al aluminio o de 25 por ciento a las exportaciones totales, esto podría distorsionar el mercado y, por ende, a los precios internacionales del maíz o de los energéticos.

El Dato: En México, en promedio se consumen 47.5 millones de toneladas de maíz al año entre grano importado y de producción propia. El maíz blanco encabeza la lista con 25 millones de toneladas consumidas.

“Sí nos impacta el tema de los aranceles, que por ejemplo, el papel de grado alimenticio viene de importación, el acero viene de importación, los antiadherentes, la materia prima, que es la celulosa, viene de importación, el gas que se tasa a precios internacionales, el propio maíz que se tasa a precios internacionales; pues esperemos que no suceda”, dijo.

Explicó que si los aranceles no se materializan, seguramente el precio de este producto alimenticio se ubicará entre 30 y 32 pesos para la zona fronteriza y entre 24 y 25 pesos para el resto del país durante todo este año.

En ese sentido, destacó que las autoridades no han tomado ninguna iniciativa para la implementación de estrategias que puedan ayudar a hacer frente a un escenario en donde los aranceles recíprocos entren en vigor.

“No estamos viendo ningún programa de Gobierno que pueda abonar en ese tema. Nosotros en las mesas de negocios que tuvimos con Sader, desde el primer día expusimos programas que pueden hacer que el precio de la tortilla se minimice. Hablamos con el titular, Julio Berdegué y le comentamos: “si tú aplicas esto, no nos preocupamos por el precio de la tortilla”; desgraciadamente muchos servidores públicos, muchas autoridades, no escuchan, no ven y nunca van a arreglar un problema así”, explicó López.

De igual forma, llamó a las instancias relacionadas con el caso, y a los funcionarios, a tomar en cuenta a los participantes de las cadenas de producción pues, señaló, hay que sacar a México adelante.

81.8% de la producción de maíz la vende pequeños productores

“Creo que lo que tiene que hacer es trabajar con las cadenas productivas pero que de verdad escuchen; que no nada más sea un monólogo, eso no va a componer la situación. Creo que los titulares de cada dependencia deben retomar la obligación, tal cual es, para poder sacar a México adelante; de otra forma no va a pasar nada y vamos a seguir tronándonos los dedos”, dijo.

Finalmente, respecto a la resolución de eliminar el decreto impuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre el maíz transgénico, Homero López respaldó la medida y aseguró que habrá un impacto positivo.

“El que se haya eliminado este decreto, que es un decreto que se dio a la buena de Dios porque no se tuvieron en cuenta muchos temas. Eso de una u otra forma ayuda. A pesar de que somos autosuficientes de maíz blanco, pues no iba a alcanzar los 25 millones de toneladas que ocupa y demanda este sector”, agregó.