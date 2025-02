Dan banderazo a Hecho en México; “ante pruebas... nos echamos adelante”

En el establecimiento del Consejo Honorario Promotor de “Hecho en México”, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) arrancó la promoción nacional e internacional del sello, el cual ayudará a proyectar al país en otras latitudes y servirá de respuesta a la incertidumbre que se prevé en los próximos años.

“Nosotros los mexicanos y las mexicanas cuando nos someten a prueba nos crecemos, vamos para adelante. Entonces, nuestra respuesta nunca será el rencor ni el conflicto, pero sí echarnos para adelante. Hecho en México tiene ese objetivo”, añadió en un evento que reunió a empresarios, autoridades federales, emprendedores y personalidades distinguidas en el deporte y la música.

El Dato: El primer emblema o distintivo denominado Hecho en México fue aprobado bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-Z-9-1978 el 8 de marzo de 1978.

El funcionario federal sostuvo que la intención es que el país produzca más mercancía con contenido nacional, se reduzcan las importaciones que no se necesiten y “potenciar” a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a los “unicornios” y startups, porque se trata de “proteger a nuestra industria nacional y no permitir contrabando y piratería… tenemos que defender, promover, en todo el mundo”.

TE RECOMENDAMOS: Impacto en varios sectores Aranceles coartarían economía local

El secretario de Economía dio a conocer que el Consejo Honorario Promotor se integrará por cerca de 200 personas entre empresarios, deportistas, creadores, cantantes y artistas, y se conformarán 20 grupos de trabajo diferentes con “una encomienda distinta”, habrá uno dedicado a la promoción de la marca en el exterior, como la que se realizó durante la feria comercial en Florida, Estados Unidos, la semana pasada.

Durante la presentación, Ebrard Casaubón dijo que con este lanzamiento inicia oficialmente la promoción nacional e internacional de los productos o servicios realizamos en el país, y que forma parte de la estrategia Plan México, el cual busca hacerle frente a los cambios de reglas que se observan en el comercio mundial; es decir, se trata de una hoja de ruta para enfrentar la incertidumbre que se aproxima.

“Están cambiando las reglas del comercio mundial y lo que nos era familiar ya no es lo que estamos viendo; entonces, hay dos maneras de reaccionar, prepararse, hacer frente a momentos de incertidumbre. Una forma de reaccionar inteligente es trazar tu hoja de ruta, prever qué pasos vas a dar y prepararnos adecuadamente para salir adelante en esas aguas procelosas”, indicó el titular.

El secretario de Economía señaló que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió que el primer paso para el Plan México sea saber “qué producimos, quiénes somos, qué significamos. Porque no vamos a ir nada más a una negociación comercial o arancelaria en estos nuevos tiempos, sino que tenemos que colocar a México, no sólo proteger lo que ya tiene, sino colocarlo para salir adelante y ganar”.

20 grupos de trabajo conformarán el Consejo Honorario

90 días hábiles es el plazo máximo para integrar el Consejo

Por su parte, Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), indicó que el relanzamiento de Hecho en México es un trabajo conjunto entre el Gobierno y la Iniciativa Privada y celebró que se trabaja para “elevar el contenido nacional” en los “momentos difíciles” de la relación regional entre México, Estados Unidos, y Canadá.

Además, reiteró que la marca Hecho en México será en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Entonces, esto se vuelve, de veras, una gran oportunidad que tenemos que echarle ganas todos, tenemos que ponernos la camiseta todos y jalar la cuerda del mismo lado. México tiene una potencia impresionante, una capacidad industrial, somos el país número siete a nivel mundial, de manufactura, de todo el mundo, vamos a sacarle provecho… Estoy seguro que vamos a llegar a muy buen puerto, y que vamos a salir adelante de esta crisis”, añadió Cervantes Díaz.

A su vez, Ana Paula Vázquez, medallista olímpica en París 2024, sostuvo que para tener buenos resultados deportivos entendió que se necesitaba disciplina, constancia, pasión y amor, y aseguró que son características que definen a los mexicanos, entonces, “tenemos el potencial de hacer muchas cosas, ya sea un Unicornio, una medalla olímpica o tener las inversiones más fuertes.

“Entonces creo que Hecho en México va a ayudar muchísimo. Personalmente, cuando voy al súper y veo Hecho en México yo lo pongo en el carrito, no sé por qué, de verdad es como aclaro; es decir, si ves una salsa y ves la Tabasco, ¿quién agarra la Tabasco? Nadie agarra la Tabasco, agarra la Hecha en México que sí es salsa o la haces en tu casa con todos los vegetales hechos en México”, agregó.

Con el anuncio de la marca, se busca crear un elemento que impulse el fortalecimiento de la economía nacional. ı Foto: La Razón

Para Nazareth Black, CEO de Zacua México, el fabricante mexicano de vehículos señaló que Hecho en México servirá para proyectar las marcas mexicanas a nivel mundial como sucedió con la compañía que representa, pues se logró la soberanía tecnológica.

“Logramos demostrarle al mundo que México es capaz de innovar en la industria automotriz y logramos crear el primer auto eléctrico mexicano con soberanía tecnológica total”, indicó la empresaria, quien puntualizó, además que uno de sus sueños es que en algún momento las marcas mexicanas fabricantes de automóviles logren competir en el mercado internacional y “los corredores automotrices” con “igualdad de poderío y capacidad”.

“Zacua es el primer paso y con eso vamos a impulsar para que podamos revolucionar la industria automotriz con marcas hechas en México, con tecnología mexicana, con talento mexicano y orgullosamente hechas en México”, finalizó.

Delegación nacional viaja a Washington hoy

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE) dijo que este miércoles viajará a Washington para reunirse mañana con Howard Lutnick, titular de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) y así tener la primera conversación oficial. El funcionario federal sostuvo que, “hablando se entiende la gente” y el diálogo será fundamental para saber y conocer qué busca la nueva administración del país vecino del norte.

El titular de la SE explicó que la reunión no se realizó antes porque no había sido ratificado Lutnick como secretario de Comercio, y la ley estadounidense no permite conversar con sus contrapartes si no están confirmados.

“Tenemos que dialogar, es la primera reunión para tener claro qué es lo que propone Estados Unidos, qué es lo que busca la nueva administración. Ya no dicho por terceras personas, sino por los titulares de esas áreas y también nosotros poner sobre la mesa los argumentos de México”, agregó.

Y destacó que el argumento central del país es que “la integración entre los dos países es enorme, y en ese sentido, beneficia a millones de personas, y no “podemos tomar medidas que pongan en riesgo” las actividades comerciales.

El Tip: La marca Hecho en México fue presentada la semana pasada en Florida con una buena respuesta.

Asimismo, señaló que lo acompañarán Vidal Llerenas Morales, subsecretario de Industria y Comercio; Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior; Ximena Escobedo, jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo y probablemente, Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, “quien siempre es un apoyo importante en estos diálogos, eso es lo que tenemos previsto”.

El secretario Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que se tratará el tema de los aranceles, y resaltó que México importa más acero y aluminio del que exporta, “simplemente la tarifa no tiene sentido”, porque las tarifas arancelarias se imponen cuando el país es deficitario, “sería el único caso que yo haya visto en la historia, que pongan un arancel cuando tú eres superavitario”.

El funcionario federal indicó que, la comitiva que sale hoy hacia Estados Unidos sólo tratará el tema de comercio, pues la agenda de migración y seguridad le corresponde a la Cancillería mexicana en distintas mesas de trabajo.

“Hay una mesa de infraestructura de la frontera, hay mesas que tienen que ver con medio ambiente, hay muchos temas. Entonces los temas, cada quien los va a tratar en su mesa. Y pues ya el canciller de la Fuente es el que integra como el tablero de ajedrez”, indicó.

Your browser does not seem to support iframes. https://web.razonmx.com/base/uploads/files/2025/02/19/18lr4883-19lr4883-merged-Om1MYbpLm.pdf>Click here to read this PDF.

Miedo a aranceles deja en stand by inversiones por 60 mil mdd: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz aseguró que por el tema de los aranceles hay inversiones en stand by por alrededor de 60 mil millones de dólares de todos los sectores; no obstante, hay mucho interés por invertir en México.

“Hay muchas ganas de invertir y han venido ministros de comercio de otros países para buscar inversión, hay mucho interés en hacer tratados comerciales con México. Por todos lados lo han estado insistiendo, y cartas de colaboración con la iniciativa”, destacó al término de su participación en el lanzamiento del sello Hecho en México.

El empresario insistió en que la posición geográfica del país es aliciente para que haya inversiones, pues tiene acceso al Océano Pacífico, Atlántico, y la cercanía con Estados Unidos y la región de Norteamérica, “que es la más importante del mundo y que como región somos el número uno del mundo”, así como conexión con Centro y Sudamérica.

Aseguró que el Plan México también servirá para que se mejoren las condiciones para que las empresas se instalen en el país.

Respecto a la entrada en vigor de los aranceles en marzo, Cervantes Díaz reiteró que hay comunicación entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además, en el segundo y tercer nivel también la hay; y con la Iniciativa Privada estadounidense existe una buena relación.

Consideró que los aranceles no son una amenaza, sino más bien un ajuste de agenda, “son algún tipo de presión de buena fe”.

El Dato: En 2018 se abrió la posibilidad de desaparecer el TLCAN; sin embargo, evolucionó a lo que conocemos como T-MEC.

El presidente del CCE recordó que en 2018 sucedió algo similar con el Tratado de Libre Comercio entre América del Norte (TLCAN) cuando se tuvo la intención de cancelarlo, y al final se convirtió en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “y nos fue mejor a todos, entonces creo que es la visión regional, cómo hacerla mejor para que nos convenga”.

Asimismo, mencionó que actualmente los aranceles son una crisis, pero se saldrá de ella favorablemente, “estoy convencido de que de esto vamos a salir muy reforzados. Vamos a salir muy fortalecidos de esto. Va a estar el jaloneo bonito, pero vamos a salir bien”.

En este contexto, el gobierno de Estados Unidos publicó en el Federal Register, las ordenes ejecutivas para imponer aranceles de 25 por ciento al acero y al aluminio, las cuales firmó el presidente Donald Trump la semana pasada y que se prevé entren en vigor el próximo 12 de marzo.

Dichas órdenes hacen alusión a la medida 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962 que permite que el presidente de Estados Unidos determine que algunas importaciones amenazan la seguridad nacional.

De acuerdo con el documento alojado en la gaceta oficial del gobierno de Estados Unidos, la orden es similar a la que publicó el 8 de marzo de 2018, y la resolución podría afectar a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, porque “ha habido un aumento significativo de la inversión china en México, impulsada por los enormes subsidios del gobierno chino y la capacidad continua de explotar las lagunas en la política comercial de los Estados Unidos”, señala el documento.

Asimismo, Donald Trump dijo ayer en reunión con medios de comunicación que los aranceles a los automóviles rondarán el 25 por ciento, pero que anunciará más sobre el tema el próximo 2 de abril.

El presidente estadounidense dijo desde el pasado viernes que los gravámenes sobre los automóviles llegarían tan pronto como el 2 de abril, un día después de que los miembros de su gabinete le entreguen informes en los que se esbocen las opciones para una serie de aranceles a la importación en su intento de remodelar el comercio mundial.