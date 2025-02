Banxico recorta PIB para este año a 0.6%

Derivado de diversos choques externos e internos y una mayor debilidad económica al primer semestre de este año, el Banco de México (Banxico) redujo a la mitad su estimación de crecimiento económico para 2025, al pasarla de 1.2 por ciento a 0.6 por ciento.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del banco central, señaló que la debilidad económica se asoció con una expectativa de menor consumo e inversión privada, así como la limitación del gasto público por el proceso de consolidación fiscal que implementó el Gobierno federal; a pesar de que se recortó la expectativa de crecimiento para 2025, en 2026 será de 1.8 por ciento, como ya se había previsto.

El dato: Según el Banco de México entre los riesgos que existen para un repunte en la inflación se encuentra que la moneda nacional muestre una mayor depreciación.

“Al igual que en el Informe anterior, las previsiones suponen que la actividad económica continuaría exhibiendo debilidad en 2025. Ello sería más evidente en la primera mitad del año. El consumo privado y, en especial, la inversión privada, mostrarían un bajo dinamismo como reflejo del entorno de elevada incertidumbre que persiste… Por ello, la previsión puntual de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año se ajusta de 1.2 por ciento en el informe anterior a 0.6 por ciento en el actual”, indicó.

Banxico refirió que, con este ajuste, el intervalo para la variación del PIB esperada para este año se actualiza a entre -0.2 y 1.4 por ciento; no obstante, la gobernadora del organismo monetario puntualizó que ante la incertidumbre por las nuevas políticas que pretende implementar el gobierno estadounidense, por no saber qué se llevará a cabo y qué no, no se deben “adelantar conclusiones” y los datos que se presentaron no incluyen estimaciones sobre los posibles efectos en la economía mexicana.

“Las previsiones que estamos presentando el día de hoy no incorporan estimaciones acerca de los posibles efectos sobre la actividad económica en nuestro país de las medidas anunciadas. Al momento no debemos adelantar conclusiones”, externó.

Asimismo, el banco central elevó sus pronósticos para la inflación general y subyacente para el 2025 a un 3.3 por ciento desde un 3.0 por ciento previo, “en este informe trimestral se mantienen vigentes los pronósticos para la inflación general y subyacente dados a conocer en el anuncio de política monetaria del 16 de febrero de 2025”.

50 puntos base recortó la tasa de interés el Banxico este mes

2.6% pico máximo del intervalo de crecimiento del PIB

La gobernadora de Banxico sostuvo que, si bien la inflación general y la subyacente descenderán “a lo largo del horizonte de pronóstico”, la estimación actual prevé que el descenso será “más gradual”; para la inflación de servicios, la reducción será más lenta que como se estimó en el informe del tercer trimestre de 2024, por lo tanto, se espera que la inflación general anual llegue a la meta del organismo (3.0 por ciento) hasta el tercer trimestre de 2026. Y respecto a la inflación subyacente se espera que llegue a 3.0 por ciento en el segundo trimestre del mismo año.

Rodríguez Ceja consideró que, existen riesgos al alza para la inflación, impulsada por la persistencia de la subyacente, aunque consideró que el riesgo es menor a cuando se ubicó en niveles más altos, pero señaló que si la moneda mexicana continúa depreciándose existe la posibilidad de que la inflación aumente.

“Asimismo, se incluye el escalamiento de los conflictos geopolíticos o políticas comerciales que pudieran generar disrupciones en las cadenas globales de producción, así como mayores presiones de costos que pudieran traspasarse a los precios al consumidor”, añadió.

Incluso, señaló que los cambios climatológicos podrían afectar la producción de mercancías agropecuarias lo que desencadenaría en un aumento de los precios, “se considera que el balance de riesgos respecto de la trayectoria prevista para la inflación en el horizonte de pronóstico se mantiene sesgado al alza”.

Así como el PIB, la creación de puestos de trabajo para 2025 y 2026 serán menores, “en particular, estamos anticipando que en 2025 se creen entre 220 mil y 420 mil puestos y en 2026 entre 360 mil y 560 mil plazas”.

El Tip: El Banxico inició en junio del 2023 el ciclo de apretamiento, mientras que la Reserva Federal de Estados Unidos lo hizo apenas en marzo del 2024.

La economía de México se enfrenta a distintos retos en los próximos años: primero, la actividad económica se encuentra “en un periodo de debilidad y se anticipa que su crecimiento, en los próximos años sea moderado”, y segundo, hay incertidumbre ante las políticas económicas que pretende realizar e implementar el presidente Donald Trump, destacó la funcionaria.

En ese sentido, exhortó a “mantener los fundamentos macroeconómicos sólidos” para que la economía nacional sea resiliente ante los choques externos; asimismo reafirmó que el trabajo del Banxico será “preservar el poder adquisitivo de la moneda nacional” y la Junta de Gobierno tomará las decisiones necesarias para alcanzar “la meta inflacionaria” de 3.0 por ciento.

Victoria Rodríguez Ceja indicó que, para impulsar el crecimiento de la actividad económica del país, se necesita mejorar la productividad, pero “esto requiere fortalecer el Estado de derecho, la adopción de nuevas tecnologías y una mayor competencia en los mercados… Lo anterior contribuiría al desarrollo económico de México resultando, en última instancia en un mayor bienestar para nuestra población”.