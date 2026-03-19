Banxico pide impulsar pagos digitales y anuncia reforma para transferencias bancarias

La Presidenta del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, pidió a la banca mexicana impulsar el pago por medios digitales para terminar con el rezago que existe en el país. Además, anunció una reforma en materia de transferencias bancarias.

Durante la Convención Bancaria 2026, Rodríguez Ceja indicó que la reforma busca que las transferencias bancarias se hagan de manera intuitiva, fácil y rápida a través de dispositivos móviles.

“Esta reforma se complementará con guías técnicas en las que se especificarán los procesos y pasos que deberán implementar todas las instituciones participantes del SPEI en sus aplicaciones con el fin de simplificar y homogeneizar los procesos de instrucción de operaciones en el sistema de pagos”, dijo al anunciar la consulta pública para reformar diversas regulaciones.

Sobre el panorama general de las transferencias señaló que durante el 2025 se realizaron en el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) más de 7,300 millones de transferencias electrónicas, por un monto cercano a los 600 billones de pesos, lo que equivale a 16.8 veces el producto interno bruto del mismo año.

Victoria Rodríguez Ceja explicó que la reforma debe ser acompañada por parte de la “banca con un compromiso y una hoja de ruta de implementación concreta para mejorar la iniciación de transferencias y los servicios que ofrecen a sus clientes”.

“México ya cuenta con una de las de pagos más avanzadas del mundo. El reto es claro, traducir esa capacidad en uso, en adopción y en beneficios tangibles para toda la población. Sin duda, los servicios de pagos que no llegan a todos no cumplen cabalmente su propósito”, indicó la gobernadora de Banxico en la Convención Bancaria 2026”, indicó la gobernadora de Banxico en la Convención Bancaria 2026.

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JVR