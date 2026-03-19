México, en una posición muy favorable para atraer inversión: Hacienda

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, aseguró que el país se encuentra en una posición muy favorable para aprovechar la transformación en la economía global para atraer inversión y sostener el crecimiento.

Durante la Convención Bancaria 2026, el funcionario explicó que México ha mantenido estabilidad, capacidad productiva y cuenta con un sistema financiero sólido, lo que generan las condiciones para dar el siguiente paso para la inversión.

“En un entorno en un entorno internacional complejo, nuestro país ha mantenido estabilidad, ha fortalecido su capacidad productiva y cuenta con un sistema financiero sólido, bien regulado y con bases firmes para acompañar el desarrollo. Hoy tenemos condiciones para dar el siguiente paso. Convertir esa estabilidad en más financiamiento, más inversión y más oportunidades para las y los mexicanos”, indicó en su participación.

TE RECOMENDAMOS: En la Convención Bancaria 2026 Banxico pide impulsar pagos digitales y anuncia reforma para transferencias bancarias

Sin embargo, indicó que para lograr los objetivos es necesario trabajar con una visión compartida con el fin de fortalecer el marco institucional, impulsar las condiciones para una mayor inversión productiva.

“Desde el sector público corresponde preservar la estabilidad económica, fortalecer el marco institucional, impulsar las condiciones para una mayor inversión productiva. Desde el sistema financiero corresponde seguir ampliando el crédito, profundizar la inclusión financiera, apoyar a las empresas de acompañar la modernización económica del país”, agregó Edgar Amador Zamora.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR