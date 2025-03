Por deudas de ICA, piden que Gobierno entre

“Sabemos que para la doctora Sheinbaum estamos primero los pobres, por eso le pedimos que nos ayude, pues han pasado meses sin que ICA y sus filiales le den un solo peso a nuestra empleadora, sin importar que nosotros apoyamos con las labores del Tren Maya, obra que el Gobierno Federal ya pagó”, es la súplica de un trabajador de Construcciones Peñascos, una de las firmas que integran el consorcio “Empresarios afectados por ICA y sus filiales”, que ha sido afectado por la compañía por un monto estimado en 136 millones de pesos.

En su relato, detalla la situación que actualmente viven no sólo los trabajadores, sino las familias que dependen del dinero que estos llevan al hogar. “El alimento y techo de nuestros hijos está en juego, ya que la compañía de la que somos parte ya está endeudadísima y nos dicen que está a punto de cerrar sus puertas”, abundó el trabajador.

El Dato: El consorcio “Empresarios Afectados por ICA y sus filiales”, surge de la necesidad de que haya un portavoz en la disputa que pymes tienen con la compañía.

Cientos de familias recurren a pedir ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se vigile la legalidad e Ingenieros Civiles Asociados (ICA) pague el adeudo que ha puesto en peligro de desaparecer a pequeñas y medianas empresas.

Construcciones Peñascos, Kypcon Ingenieros Civiles, ICAPSA Infraestructura, Infraestructura GS, Toposervis, Mezclas Asfálticas y Caminos, además de Marco Antonio Váldez, son las proveedoras damnificadas por ICA desde hace meses, pues el monto sin cubrir asciende a más de 136 millones de pesos, lo que ha golpeado severamente la solvencia de las pymes.

“Aunque a la fecha no nos han dejado de dar nuestro sueldo y prestaciones, nos han ido preparando para la quiebra. Para ICA y sus filiales la cifra sin pagar es una bicoca, por eso no nos explicamos que no respondan a ninguno de los intentos de comunicación”, añadió uno de los colaboradores de Toposervis, otra de las pymes afectadas.

Debido a que la deuda se eleva conforme pasan los meses en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, se conformó el consorcio “Empresarios afectados por ICA y sus filiales”, a través del que se solicita que la matriz, comandada por Guadalupe Phillips Margain, cumpla con los acuerdos establecidos contractualmente.

“El grupo de compañías que ha sido perjudicado por ICA y sus distintos brazos operativos se ha ido engrosando con el pasar de los meses; sin embargo, aunque actualmente el consorcio se conforma de siete, nos han llegado reportes de otras quejosas que no se atreven a levantar la voz sobre los altos montos que no les pagan, incluso desde hace muchos años, por miedo a que el equipo de Phillips Margain les bloquee el camino en otros contratos”, expresó Jaime Argueta, representante legal del consorcio.

Sobre el caso, reveló que se han interpuesto tres demandas mercantiles con número de expediente 521/2024, 522/2024 y 585/2024, las cuales siguen sin progresar ya que no se detectan las direcciones actuales de las incumplidas.

“Al ahondar más en el caso, nos hemos percatado que ICA y sus filiales suelen cambiar constantemente la ubicación de sus oficinas, lo cual podría ser identificado como parte del modus operandi para evadir responsabilidades, sobre todo al observar que distintos sectores han reportado impagos por parte de Ingenieros Civiles Asociados”, aseveró Argueta Cid.