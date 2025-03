Sustentabilidad, la hoja de ruta de Heineken

La sustentabilidad se ha entendido por muchos años como una forma de dar valor agregado a las empresas, principalmente grandes o globales, y que ha servido para volverse competitivas. Al paso del tiempo, se han generado oportunidades al implementar medidas basadas en pilares Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG); sin embargo, compañías multinacionales como Heineken, ya ponen (desde hace muchos años) a estos objetivos al centro de su modelo de negocio.

En entrevista con La Razón, Inti Pérez Casillas, directora de Responsabilidad Social Corporativa y Sustentabilidad de Heineken México, destaca cómo han mantenido el impulso de la sustentabilidad en la compañía, al destacar que esos esfuerzos no son aislados.

Explica que, a través de su estrategia global Brindar Un Mundo Mejor, la firma ha trazado su “hoja de ruta” con un enfoque integral: medioambiental, social y responsable, visión que, además, está alineada con su estrategia EverGreen a nivel global, integrando la sustentabilidad en cada aspecto de sus operaciones. Las metas son claras y ambiciosas al 2030, y se traducirán en cerca de 300 millones de euros invertidos desde 2024 hacia 2027 en cuidado y preservación del Agua, Net Zero y Residuos.

¿Cómo se dividen los pilares sustentables de Heineken? Al centro de nuestro modelo de negocio se encuentra la sustentabilidad y responsabilidad en el marco de nuestra estrategia EverGreen, donde puedes ver cuatro pilares importantes que nos dan la hoja de ruta para asegurar que tenemos las planeaciones y la estrategia necesaria para obtener los objetivos de negocio, los resultados de rentabilidad y de productividad, pero que al centro debe estar la sustentabilidad y la responsabilidad. En 2021 se define la estrategia llamada Brindar un Mundo Mejor que ya la teníamos; entonces se crea este plan que consta de tres pilares estratégicos: el ambiental, el social y el de consumo inteligente y cada uno a su vez cuenta con tres ambiciones que nos indican hacia dónde debemos de enfocar nuestros esfuerzos y cómo debe conectarse con la operación y la cadena de valor de Heineken. En suma se publica una serie de metas, alrededor de 18 o 19, con más de 30 indicadores de performance, de asegurar que realmente estamos revisando el progreso y los resultados.

¿Cómo se desarrolla el pilar ambiental? Las tres ambiciones son: cero emisiones netas de gases de efecto invernadero al 2040, maximizar la circularidad en nuestros procesos y la protección del agua. En ser cero emisiones contamos con objetivos que están alineados a los SBTi (Science Based Target), que permiten ver cómo Heineken se toma en serio este tema, hoy en día tenemos dos componentes principales, aquellos objetivos que están relacionados a nuestros alcances 1 y 2, que son las emisiones directas, las que podemos controlar, y las emisiones de alcance 3, que son las indirectas, principalmente nuestra cadena de valor con proveeduría, donde también tenemos un objetivo importante de cara al 2030 y al 2040.

17 mil tiendas SIX y más de 170 centros de distribución tiene

25 marcas conforman el portafolio de Heineken, el más grande y diverso

¿Cómo van avanzando? En el de alcance 1 y 2, bastante bien, el 100% de nuestras fábricas hoy se abastecen de energía eléctrica por fuentes de energía renovable, también tenemos aproximadamente de un 10 a un 12% de reducción total de emisiones al 2023. Ahorita nos encontramos con un enfoque particular en alcance 3, que son las emisiones indirectas y ahí las colaboraciones van a ser clave. Entonces, estamos viendo cómo crear alianzas que nos permitan entender que todos actuamos quizás en un mismo perímetro, en un mismo territorio y que ahí es necesaria la colaboración.

La estrategia Brindar un Mundo Mejor permite a la firma trazar una hoja de ruta con un enfoque integral. ı Foto: Fuente|Heineken

En temas de maximizar la circularidad, uno de los principales objetivos en los últimos años era asegurar que en los mercados donde teníamos operación fuéramos cero residuos a relleno sanitario o a vertederos. Esto lo cumplimos en Heineken México desde hace tres años; sin embargo, también entendiendo las exigencias, el año pasado, a nivel Heineken Company, se hizo una reevaluación de las metas que teníamos en maximización de circularidad y, a través de nuestros empaques, que también significa circularidad, se publicaron algunas metas, como que cuatro de cada 10 de nuestras botellas a nivel mundial fueran en formato retornable. Hoy, en México ya lo cumplimos.

El Tip: La meta de Heineken Company es consumir 2.6 L de agua por L de cerveza producida en lugares de estrés hídrico.

La otra meta que se publicó y se actualizó fue alcanzar que al menos 50% de contenido reciclado al 2030 se integren en nuestras botellas y latas de aluminio. Pero este contenido reciclado tiene que venir de residuo material posconsumo. Y asegurar que, desde su diseño, el material en el que se provee sea reciclado.

En protección del agua, la premisa es ser lo más eficientes y responsables en el uso del líquido en nuestros procesos productivos y hoy en día te puedo decir que esta eficiencia, con mucho orgullo, la hemos logrado a través del talento mexicano que está en Heineken México y que ha logrado que hoy en día en promedio general utilicemos 2.4 litros de agua por litro de cerveza producida (en promedio para producir 1 litro de cerveza se ocupa entre 3 a 4 litros de agua), nosotros utilizamos 2.4 litros y contamos con un proyecto insignia, en nuestra planta de Meoqui, Chihuahua, donde logramos que esta eficiencia sea de 1.7 litros de agua por litro de cerveza producida; y por otro lado tenemos el balanceo de agua, la que ocupamos y la cual buscamos devolver a las cuencas. Hoy tenemos activos cuatro proyectos de balanceo que aplican para cinco sitios, principalmente en Monterrey, en Tecate, en Meoqui, en Toluca y en Guadalajara. Son las cinco plantas que tenemos en zonas de estrés hídrico y hemos regresado alrededor de 65% del agua que utilizamos en la producción de cerveza.Para ello, contamos con más de 200 iniciativas mapeadas que los equipos proponen, se pilotean y se fondean para lograr esta eficiencia; son iniciativas de todo tipo, desde concientizar, hasta acciones dentro de nuestros procesos. Además, hoy todas nuestras cervecerías cuentan con plantas tratadoras de agua, que nos ayuda a recircularla para diferentes usos.

En la parte Social ¿qué es lo que están haciendo? También tenemos tres ambiciones: ser una compañía equitativa, diversa e inclusiva; asegurar que tenemos espacios de trabajo seguros y justos y que tenemos iniciativas de impacto social que benefician a la población.

El Tip: Las ambiciones sobre carbono en el pilar medioambiental de Heineken Company fueron aprobadas por la iniciativa global Science Based Targets (SBTi) en 2023.

Aquí insertamos iniciativas icónicas que tenemos desde hace ya más de 7 años, como Heineken Green Challenge, la cual nace con el objetivo de poder impulsar el desarrollo del ecosistema emprendedor y de innovación de aquellos que hoy están tratando de resolver algunos retos socioambientales para el país, y que puede llevar al desarrollo de nuevos negocios.

También contamos con las becas Líderes del Mañana y las Becas con Propósito, principalmente con TecMilenio, donde vemos casos extraordinarios de jóvenes que están en situaciones no tan privilegiadas y se garantiza el pago de una licenciatura completa.

Y en el tema de fomentar el Consumo Inteligente, contamos con un Mystery shopper, con la que, desde hace más de 10 años, buscamos que en las tiendas SIX nos aseguremos de proporcionar a los comerciantes información para crear conciencia de lo importante que es evitar la venta de alcohol a menores de edad. A esta iniciativa se suman las conferencias sobre consumo inteligente que damos a universidades o a través de autoridades locales. Esto último, se conecta a una de las metas de nuestra marca Heineken, de asegurar que, al menos, un 10% de la inversión en media sea totalmente para promoción de consumo inteligente y que se suma a ofrecer al consumidor una opción de bebida cero alcohol. En el caso de México tenemos Heineken 0.0 y Tecate 0.0.

¿En la parte de Gobernanza, cómo han avanzado? El que contemos con una estrategia de sustentabilidad es básico, porque es la hoja de ruta para cualquier empresa, chiquita, mediana o grande. Es importante entender cuáles son los objetivos detrás de la sustentabilidad. Además, creo que también es clave que sea parte de tu modelo de negocio.

Nuestra estrategia de sustentabilidad está al centro de nuestro modelo de negocio. Entonces, no es un arete, no es un accesorio, está dentro, es transversal, es un must to have. A lo mejor 5 años antes la sustentabilidad era una ventaja competitiva. Hoy ya no es más una ventaja competitiva, es un must to have, es inherente al modelo de negocio de cualquier empresa. Debería serlo.