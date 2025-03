SE va por la defensa del T-MEC e impulsa “Hecho en México”

La Secretaría de Economía (SE) defenderá los resultados del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), luego de que la política económica del país vecino contempla aranceles y un retroceso en el libre comercio, por lo que continúa impulsando el Plan México con el sello “Hecho en México” que, en esta ocasión, en conjunto con Dina otorgó a los autobuses Taruk.

En el evento el titular de esa dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que hoy viaja a Washington D.C., para continuar con las pláticas sobre los aranceles con sus contrapartes estadounidenses.

Asimismo, Ebrard Casaubón aseguró que Taruk es el primer vehículo de transporte de pasajeros eléctrico, fabricado y diseñado en el país en colaboración entre Megaflux, Dina y la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) y reiteró que el Plan México es la carta de navegación que el país tiene para hacer frente al futuro y la presentación y certificación de este autobús es una prueba de ello.

TE RECOMENDAMOS: Amplia capacidad de transporte Aeroméxico ya tiene 100 Boeing 737

El Dato: El autobús tiene más de 70 por ciento de integración nacional, el único componente que no es de manufactura mexicana son las celdas de litio.

El titular de la SE destacó que, el municipio de Ensenada, Baja California será el primer lugar donde los vehículos serán utilizados para atender la demanda de transporte público, “es un esfuerzo de varios años”, pero resaltó que este logro no habría sido posible sin el “esfuerzo conjunto” entre el sector público, privado y las instituciones educativas y de investigación que México tiene.

“Lo que nos congrega el día de hoy, es un gran logro, eso es lo que tenemos que respaldar, todos los países del mundo lo hacen y nosotros también”.

Los componentes eléctricos, el arnés, motor, batería y herrajes se ensamblan en las instalaciones de Megaflux y posteriormente se entregan en las instalaciones de Dina en Ciudad Sahagún, en Hidalgo donde se termina de construir.

Mientras que, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y representante de la compañía Dina, aseguró que Taruk “no sólo simboliza lo mejor de Hecho en México, sino lo mejor de la tradición y lo mejor del futuro y la innovación”.

Explicó que Dina hace unos años se propuso construir el primer autobús eléctrico con una autonomía superior a los 300 kilómetros, y que logró que fueran competitivos en precio frente a los autobuses asiáticos.

Gómez Sierra agradeció el relanzamiento de “Hecho en México” porque, además de las inversiones, también se impulsarán las creaciones, “es algo que nos debe de unir, que nos debe de hacer sentir profundamente orgullosos”.

30 Años han pasado desde la firma del TLCAN

5 millones de pesos es el costo por cada unidad

80 autobuses fueron solicitados por el Gobierno de Ensenada

Asimismo, sostuvo que cuando la Presidenta Claudia Sheinbaum conoció el proyecto, en ese momento era Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, promovió que la Secretaría de Ciencia, Innovación y Tecnología ayudara en el proyecto para “transformar el imaginario colectivo de lo que podemos hacer juntos los gobiernos, las empresas y la academia”.

Por otra parte, Ebrard Casaubón informó que viajará este jueves a Washington para reunirse con su contraparte de EU con el objetivo de determinar qué pasará con el modelo económico que tienen ambas naciones.

“Estamos en el tema complejo de cuál va a ser el futuro del acomodo no político, sino económico con los Estados Unidos. México exporta más de un millón de vehículos a Estados Unidos y hoy la discusión es qué futuro va a tener ese modelo”, sostuvo.

Añadió que, en el mundo hay muchos tipos de nacionalismos, pero el que se impulsa desde el país no es contra alguna nación, es en favor de México, “esa es la diferencia, vamos a salir adelante, vamos a vencer”.

En otro evento, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez señaló que, la política arancelaria actual no tiene que ver con un cambio de administración estadounidense, sino que se está “viviendo un cambio de paradigma… una nueva era”.

El Tip: En caso de que Dina y Megaflux tuvieran una alta demanda de unidades, contemplan instalar una fábrica de baterías de litio en México.

Y que este nuevo panorama debe ser entendido por las personas que participan en las mesas de trabajo para que no se impongan aranceles a las mercancías mexicanas, para así “seguir dando la batalla hasta donde se pueda por defender lo que hemos construido en los últimos 30 años”, durante su participación en la 108° Asamblea General de Socios de la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham).

El funcionario resaltó que, tras 30 años, desde 1994 cuando se inició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y que después, evolucionó al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), los países miembros lograron multiplicar su Producto Interno Bruto (PIB), construir la red regional más importante del mundo y producir el 30 por ciento de las mercancías a nivel mundial.

“No estamos viviendo un cambio de una administración en Estados Unidos. Estamos viviendo un cambio de ideas, un nuevo consenso que no solamente está en el discurso de actores políticos en los Estados Unidos, sino que está en los papers, en la investigación económica de las principales universidades de Estados Unidos”, indicó.

El funcionario dijo que hay incertidumbre de cuánto tiempo tendrá vigencia esta “nueva era” pero, reiteró que, con el cambio, la discusión central es la seguridad económica de la región y no será “encontrar precios más bajos para los consumidores”.