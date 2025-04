Países de Asia y la UE responden en bloque ante arancel

A unas horas de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos del presidente Donald Trump, los países que se verán afectados han asegurado que responderán; la Unión Europea (UE) advirtió que aplicará medidas espejo y en el caso de las naciones asiáticas, en específico China, Corea del Sur y Japón, acordaron trabajar en conjunto para fortalecer el comercio regional. Ambas respuestas originarán una reconfiguración del comercio internacional, señalan expertos.

En el caso de la UE, los países miembros han cerrado filas en temas de seguridad y en asuntos comerciales; en ese sentido, sus respuestas están encaminadas a ver si los aranceles sólo son una amenaza o si serán un hecho, “porque ya hay un arancel al aluminio y al acero y eso puede detonar una modificación de las estructuras y de las manufacturas”, aseguró Adolfo Laborde, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), en entrevista con La Razón.

El especialista dijo que si los países europeos establecen aranceles espejo en respuesta a las tarifas recíprocas del gobierno estadounidense, “se va a mantener un escalamiento de la guerra” y provocará una contracción del comercio internacional; además, se dejará en claro que la Organización Mundial de Comercio (OMC) ya no tiene “cabida en este nuevo mundo de las relaciones que tiene ciertas restricciones”.

“Imagina, si la norma de la Nación Más Favorecida (NMF), si este sistema de facilitación comercial no funciona con un réferi como es la OMC, los países ya no la van a tomar en cuenta, sino se van a ir a negociar acuerdos bilaterales como lo pretende EU… Si ya no es un organismo válido que pueda administrar y facilitar el comercio internacional, va a perder vigencia”, indicó Laborde.

Ayer también se dio a conocer que Corea del Sur, China y Japón acordaron responder conjuntamente a las tarifas, luego de que el domingo mantuvieron su primer diálogo económico en cinco años; las tres naciones buscan una integración regional y facilitar el comercio.

Así, Japón y Corea del Sur buscarían abastecerse con la materia prima de semiconductores de China y éste estaría interesado en adquirir chips de los otros dos.

En ese sentido, han avanzado hacia un acuerdo de libre comercio para enfrentar los aranceles de Trump. “Entonces, estos tres países, que se pensó, iba a ser muy difícil que gravitaran en acuerdos de libre comercio, lo están haciendo, transformando la arquitectura económica del comercio internacional”, indicó Laborde.

Los tres países buscan establecer dinámicas de comercio entre ellos para evitar guerras comerciales con EU. “Es cierto, va a afectar, pero la tendencia ahora será buscar nuevos polos de comercio, nuevos desarrollos de comercio y quizá el centro del comercio internacional se mueva de Norteamérica hacia Asia o Europa, es lo que se está viendo con estas estrategias”, abundó Laborde.

3 de abril, fecha de entrada en vigor de aranceles a vehículos

600 mil mdd anuales se podrían recaudar con aranceles recíprocos

Además, aseguró que esta reconfiguración causaría un daño a la economía internacional, porque se tiene que acoplar y estandarizar de nuevo; “tiene que haber este reordenamiento de las cadenas globales, toda la provisión tendrá que ajustarse a un nuevo esquema de producción”, dijo.

Explicó que el reto principal se observará en una reorganización logística, de operaciones, en la producción y en el encadenamiento de varias fases de producción que tienen las industrias globales.

En contraste, Óscar Rojas, profesor de economía política en la UNAM, mencionó a La Razón que los países no están respondiendo con la mejor coordinación, porque el tema arancelario es una situación emergente, pero al ser amenazados de forma simultánea “posibilita que haya encuentros sincrónicos”, los cuales se están observando ante la amenaza arancelaria general y no por “otro tipo de reorganización”.

LUNES NEGRO PARA MERCADOS. La incertidumbre que no ha cesado provocó una caída masiva en los principales índices bursátiles internacionales. Al cierre de la sesión de este lunes, el índice mexicano S&P/BMV IPC tuvo una contracción de 1.29 por ciento; por su parte el mercado brasileño Bovespa cayó 1.25 por ciento.

El escenario para el S&P Merval de Argentina, no fue diferente al contraerse 1.67 por ciento; el COLCAP de Colombia disminuyó 0.04 por ciento, mientras que el S&P CLX IPSA de Chile perdió 0.60 por ciento; así como el S&P Lima General, tuvo un caída de 0.12 por ciento.

Para el caso de Europa, en Alemania, el DAX finalizó la jornada con una pérdida de 1.33 por ciento; en Reino Unido, el FTSE 100 se contrajo 0.88 por ciento; en Francia, el CAC 40 disminuyó 1.58 por ciento; Euro Stoxx 50, se redujo 1.44 por ciento; IBEX 35, en España, tuvo una contracción 1.31 por ciento y en Italia, el FTSE MIB bajó 1.77 por ciento.

Los mercados asiáticos reportaron pérdidas considerables, por ejemplo, en Japón, cuyo índice Nikkei 225 cayó 4.03 por ciento; China y su índice Shanghai Composite tuvo una contracción de 0.46 por ciento; en Taiwán, el índice Taiwan Weighted también perdió 1.59 por ciento; KOSPI de Corea del Sur también se contrajo 3.0 por ciento y finalmente, el Hang Seng de Hong Kong, perdió 1.31 por ciento.

Finalmente, en Canadá el S&P TSX subió 0.64 por ciento; en el caso de Estados Unidos, el S&P 500 también tuvo un incremento de 0.55 por ciento, al igual que el Dow Jones que ganó 1.0 por ciento; el Nasdaq Composite bajó 0.14 por ciento.