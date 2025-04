Aranceles recíprocos para México serían del 12%, informa la Casa Blanca

Los aranceles recíprocos que anunció el presidente Donald Trump para México y Canadá serán del 12 por ciento para aquellos productos que no se encuentran bajo el amparo del T-MEC. el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

En tanto, los productos que no cumplen con el acuerdo continuarán con una tarifa del 25 por ciento, sostiene una hoja informativa de la Casa Blanca, publicada este miércoles.

“Para Canadá y México, las órdenes IEEPA (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional) vigentes sobre fentanilo y migración siguen vigentes y no se ven afectadas por esta orden. Esto significa que los productos que cumplen con el T-MEC seguirán sujetos a un arancel del 0.0 por ciento, los que no lo cumplen, a un arancel del 25 por ciento, y los productos de energía y potasa que no lo cumplen, a un arancel del 10 por ciento. En caso de que se rescindan las órdenes IEEPA vigentes sobre fentanilo/migración, los productos que cumplen con el T-MEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que los que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12 por ciento”, destaca el documento.

Información en desarrollo...

cehr