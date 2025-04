T-MEC sigue vigente por ser control regional de Trump, señalan expertos

Contenedores apilados en el carguero Ever Most anclado en el Puerto de Oakland, California, el jueves 3 de abril de 2025.

Contrario a lo que se pensaría y a lo que se percibe derivado de la guerra comercial que Donald Trump inició contra el mundo, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sigue vigente y ha permitido que al país se le fije un arancel de 0.0 por ciento a todas las mercancías que cumplan con él; no obstante, especialistas coinciden en que en realidad el acuerdo ha perdurado porque para Estados Unidos es benéfico seguir controlando la economía mexicana y canadiense “como una prolongación de su aparato productivo”.

La orden ejecutiva que firmó el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que estableció aranceles recíprocos para la mayoría de los países evidenció que las tarifas buscan evitar la triangulación de las mercancías y así evitar que lleguen a EU; sin embargo, México no fue considerado en esa medida, gracias al acuerdo comercial.

El Dato: durante el año pasado, tres entidades de Estados Unidos concentraron el 56.1 por ciento del comercio total con México: Texas, California y Michigan.

“Parece que va a seguir rigiendo el T-MEC en una gran cantidad de mercancías de los sectores económicos, y otra parte, la que no está en el tratado, ésa es la que tendría los nuevos aranceles de 25 por ciento y el conjunto de tarifas recíprocas de 12 por ciento ad-valorem de productos que no provienen del T-MEC”, dijo a La Razón, Josafat Hernández, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Hernández explicó que Trump no quiere disolver el T-MEC porque es una forma de mantener el control de la región norteamericana, ya que su política de aranceles se sostiene con las reglas T-MEC; es decir, que le da la facultad a través del acuerdo de incrementar los aranceles de forma unilateral siempre que argumente que es por un tema de seguridad nacional.

Esto sin dejar atrás que el artículo 32.10 menciona que, si uno de los países miembros implementa un tratado de libre comercio con una economía de no mercado, las otras naciones “podrán dar por terminado el T-MEC”.

Ante ello, el experto explicó que el T-MEC seguiría vigente y siendo una forma de seguir manteniendo el control de la economía mexicana como de la canadiense y seguir viendo estos espacios como una prolongación de su aparato productivo. Y, por otro lado, mantiene también la cláusula de que México no puede tener tratados de libre comercio, en particular con China.

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), en 2024, el comercio entre México y EU creció 5.3 por ciento respecto de 2023 y ascendió a 839 mil 892 millones de dólares, lo que permitió que el país se convirtiera en el principal socio comercial incluso por encima de Canadá, China, Alemania y Japón.

“El intercambio de bienes con México representó el 15.8 por ciento del comercio global de Estados Unidos en 2024, por encima de Canadá, 14.3 por ciento y China, 10.9 por ciento”, indica el Monitor Comercial del T-MEC.

En ese sentido, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la SE, sostuvo en el Bloomberg Insights and Innovation Summit, que hay voces que afirman que las acciones de Trump son violatorias del T-MEC, pero aseguró que los beneficios que hoy tiene México y Canadá están a partir de la base del T-MEC.

3.9% disminuyó la exportación de vehículos y sus partes desde México hacia EU

13.3% creció el déficit comercial de Estados Unidos con México en 2024

El funcionario público destacó que, gracias al T-MEC y a la “relación muy constructiva” que se está gestando con EU, es que se ha logrado que a México le toque, por ejemplo, un arancel de 0.0 por ciento para productos amparados.

Destacó que, aunque hay temas que causan incertidumbre, es claro que la tarifa cero permite vislumbrar que el tratado seguirá, aunque deba someterse a cambios, como tener una institución que permita la solución de controversias.

No obstante, Adolfo Laborde, profesor investigador del CIDE, comentó que México no debe “cantar victoria” porque los aranceles recíprocos y otros aranceles no se hayan impuesto. “No sé por qué lo ven como una victoria. Si el espíritu del comercio es la liberalización, el objetivo del T-MEC es que los productos mexicanos, no pagaran un arancel y ahora van a estar sujetos a esta fórmula del origen del contenido nacional. Me extraña que sigan viendo esto como un triunfo, cuando un triunfo debe ser el no arancel”.