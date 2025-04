Marina del Pilar: “Tianguis de BC ya ha roto récords”

En Rosarito, BC

Sin dar mayor detalle (ya que el evento continúa realizándose), la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, aseguró que la 49 edición del Tianguis Turístico, que se desarrolla en este estado, ya rompió algunos récords; es decir, logró tener cifras históricas apenas en su segundo día de actividades.

En entrevista con La Razón, sostuvo que como mandataria local se siente muy satisfecha de estar logrando estos resultados en un trabajo que resultó muy retador por la naturaleza del evento, ya que es el primero que además es binacional y en uno de los estados fronterizos del país.

“Hasta este momento, me confirman, ya se han roto algunos récords. No me gustaría adelantarme, quisiéramos el día jueves que tenemos una atención a medios de comunicación, poder hablar más de las cifras obtenidas durante estos días de Tianguis Turístico, pero nos sentimos muy satisfechos porque el que estemos logrando cifras históricas en el norte de México con este Tianguis binacional, sin duda, creo que es un gran motivo de orgullo para todo el sector”, destacó la mandataria estatal.

El Dato: El evento cuenta con actividades que se desarrollan también en la ciudad de San Diego, en el estado de California, en Estados Unidos, lo que aumenta la proyección.

En ese sentido, argumentó que éste ha sido un arduo trabajo que inició hace un año aproximadamente, luego de que el gobierno de Guerrero le pasara la estafeta para que Baja California albergara esta edición del Tianguis Turístico.

“La verdad es que estoy muy contenta por este trabajo. Bueno, realmente lo empezamos desde hace un año que nos dieron la estafeta. El gran honor de ser la sede del Tianguis Turístico 2025, que nos llena de orgullo poder dejar un legado al turismo de nuestro país, porque por primera vez se realiza ese tianguis en la frontera norte de México, pero también por primera vez se hace con carácter binacional”, afirmó.

En este sentido comentó que más de 10 mil asistentes recorren el estado durante estos días, pero también todos los compradores y citas de negocios que se han venido realizando, ya suman una cifra importante.

71 mil citas de negocios tienen lugar en el marco del TT25

De acuerdo con las cifras que tienen tras el segundo día del encuentro, hay más de 71 mil citas de negocios posibles, lo que permitirá que la industria turística en México continúe creciendo.

Por otra parte, cuestionada sobre el sector como detonador de desarrollo económico, la mandataria local aseguró que éste es un área muy noble, ya que genera empleos que se traducen en prosperidad.

En tanto, mencionó que el turismo comunitario, estandarte de esta edición del Tianguis Turístico, también se está impulsando desde su administración.

“Invitar a nuestros pueblos originarios a que se sumen con sus artesanías, con su arte, con su cultura, con todas esas cosas que nos llenan de orgullo. Yo estoy portando uno de los collares hechos justamente por manos de nuestras artesanas Cucapá y nos llena de orgullo el que podamos mostrar más de lo que hacemos. Tenemos un lugar muy importante aquí en este recinto, en el que se lleva a cabo este Tianguis. En la entrada del centro de convenciones estamos mostrando todo lo hecho en Baja California, todo lo que se ha realizado por artesanos bajacalifornianos y que nos llena de orgullo poder presentarles en esta edición”, señaló.

Por último, la gobernadora Marina del Pilar Ávila destacó que Baja California, al igual que México, está de moda; y es que de acuerdo con la mandataria, se trata de un mensaje que la Presidenta Claudia Sheinbaum inició con la finalidad de mostrarle al mundo todas las riquezas y bellezas que tiene México.

“Se han anunciado inversiones importantes durante los últimos meses y durante los últimos años, porque Baja California y México están de moda y quiero decirte que hay muchos inversionistas que quieren estar en nuestro estado…”, aseguró.