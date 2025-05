Reforma al PJF podrá ser tratada en la revisión del T-MEC: Coparmex

La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) y el proceso de elección preocupa a los empresarios estadounidenses ante la falta de certeza jurídica y podría ser un tema para tratar en la próxima renegociación o revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que se llevará a cabo en el segundo semestre de 2025, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

“Por supuesto que es de interés de Estados Unidos esta reforma al poder judicial, que afecta a los intereses de las empresas de Estados Unidos y de Canadá en nuestro país… Hay preocupación por esta reforma y no dudamos que sea en esta renegociación, esta revisión del tratado de libre comercio, uno de los puntos a tratar”, indicó Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo, en conferencia de prensa.

El representante patronal sostuvo que, tras la reforma, diversas empresas socias de la Confederación señalaron, a través de una encuesta del último cuatrimestre de 2024, que el ánimo por invertir sufrió una contracción de 12.8 puntos porcentuales para situarse en 38 por ciento, cifra similar a los datos de la pandemia.

“Nos contestaron las empresas que, primero, el ánimo para invertir había caído por tema de seguridad; segundo, por inestabilidad política y tercero por la falta de certeza jurídica”, añadió.

Afirmó que para que las inversiones lleguen al país es necesario que el Gobierno federal de las condiciones de seguridad, infraestructura, y certeza jurídica, pero que esta última sólo puede ofrecerse cuando existen reglas claras para las empresas y que no cambien “de la noche a la mañana por intereses… Para que México sea atractivo a la inversión, por supuesto necesitamos de esta certeza jurídica”.

Añadió que, no tienen cifras actuales del debilitamiento de la inversión en el país, pero los “datos de trazabilidad” que hay sobre la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED) han mostrado que ésta ha disminuido y eso ha provocado que México esté en una desaceleración económica, y ante la falta de inversión también la creación de empleos tiene una expectativa a la baja.

La IED de nuevas empresas en 2023 se encontraba en niveles de 14 por ciento; no obstante, para 2024 bajó a 8.0 por ciento, “el resto, más del 80 por ciento son operaciones e intercambio entre compañías y más bien son movimientos fiscales, es decir, la Inversión Extranjera Directa de nuevas empresas en nuestro país ha descendido”, indicó.

Sierra Álvarez añadió que, la reforma al PJF y la elección de personas juzgadoras a través de la elección popular “no garantiza legitimidad ni calidad judicial, ni fortalece a nuestro sistema de justicia”, porque la elección de jueces, magistrados y ministros podría abrir la puerta a intereses políticos, participación de grupos delincuenciales y que la toma de decisiones sea por presiones e intereses no legítimos.

“Hemos sido consistentes desde Coparmex que esta reforma al Poder Judicial atenta contra esta certidumbre que necesitamos para la inversión”, señaló.

El presidente de la Coparmex dijo que, así como ha señalado que la imposición de aranceles es una decisión unilateral y que es violatoria del T-MEC, donde se tiene un libre comercio con reglas claras y paneles de controversia; también es necesario decir que la reforma judicial fue violatoria del tratado comercial.

Finalmente, destacó que al no estar de acuerdo con los cambios constitucionales por ser un “retroceso en términos democráticos”, la Coparmex no será promotora del voto en la elección judicial, “institucionalmente no vamos a promover el voto”.

