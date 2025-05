Descarta SHCP recesión; “México tiene potencial”

La Secretaría de Hacienda y Crédito y Público (SHCP) aseguró que el país, actualmente, no se encuentra en recesión, pues no se cumple con tres factores específicos que podrían determinar si la economía mexicana está en esta condición.

Rodrigo Mariscal Paredes, titular de la Unidad de Planeación Económica de la dependencia federal, señaló que al hablar de recesión no basta con que se observe una caída de la actividad durante un mes o un trimestre, más bien, es importante determinar si es prolongada, profunda y generalizada.

Durante su participación en la Conferencia Anual del Council of the Americas (COA), el funcionario federal detalló que para determinar si se está o no en recesión, primero debe haber una caída prolongada de la actividad económica, debe tener una caída significativa y además tiene que abarcar a varios sectores de la economía y de la actividad económica propiamente.

32 sectores deben estar en contracción para que haya recesión

“Ahora bien, ¿estamos en una recesión? No”, destacó el directivo, al tiempo que refirió que, históricamente, cada vez que hay más de 32 sectores en contracción, se puede decir que la economía se encuentra en recesión.

“Y como se puede ver, todavía no llegamos ahí y parece ser que vamos para baja. Es decir, todavía es muy aventurado decir que con los datos observados ahora estamos actualmente en una situación de recesión”, dijo.

De la misma manera, destacó que en materia de empleos, a diferencia de las recesiones pasadas, en este momento se ve que los puestos de trabajo se han ido recuperando, mientras que en la crisis de 2008 y la de 2020, con el Covid-19, el número de puestos cayó de manera generalizada.

Por último dijo que, considerando la coyuntura, México tiene todavía un gran potencial de crecimiento y se va a seguir observando en los próximos años.