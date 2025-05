Golpe de impuesto a remesas, para al menos 5 estados del país

El impuesto de 3.5 por ciento a las remesas, más que un golpe económico para México sería un golpe focalizado para algunos estados del país y para las familias que se benefician de éstas, aseguró Pedro Tello, experto en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entrevistado en Al Medio Día con Solórzano, el especialista comentó que entidades como Chiapas, Querétaro, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas verían afectaciones importantes, ya que, de acuerdo con sus estimaciones, la participación de las remesas desde Estados Unidos abarca del 10 al 16 por ciento de las economías estatales.

El Dato: Según información del Banco Mundial (BM), México es la segunda nación que funciona como principal destino de las remesas después de la India.

“Más allá del golpe que significaría en la economía mexicana, el impacto sería específico a las familias que dependen del envío de remesas. Para la economía mexicana aún si se cobrara el impuesto de 3.5 por ciento le restaría muy poco al crecimiento de la actividad en nuestro país en su conjunto, no ocurriría lo mismo con economías como la de Chiapas, Querétaro, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas, porque ahí la participación de las remesas que proceden de Estados Unidos sobre la economía local y estatal supera el 10 por ciento y hasta el 16 por ciento en el caso de Chiapas”, aseguró el especialista.

Según cifras del Banco de México (Banxico), las entidades que más recibieron remesas entre enero y marzo fueron Michoacán recibió en el primer trimestre del año, mil 269 millones de dólares; Jalisco, mil 249 millones, Guanajuato, mil 218.3 millones de dólares; Chiapas, 972.4 millones de dólares; Ciudad de México, 943.8 millones de dólares y Estado de México, con 891.6 millones de dólares.

Aun con lo anterior, BBVA México explicó que estimar el impacto de la propuesta actual de imponer un impuesto a las remesas es sumamente complejo, debido a las distorsiones que esta medida generaría en el mercado.

64.7 Mil mdd fue el monto total de remesas recibidas en 2025

383 Dólares fue la remesa promedio enviada en marzo

Y previó que los remitentes buscarán alternativas de envío “para maximizar el valor de los recursos enviados a sus familias en México, lo que podría derivar en que parte de esos flujos ya no se contabilicen oficialmente como remesas”.

Además de señalar que, gravar las remesas incentivará que las personas hagan uso de canales informales y no legales para el envío de dinero, de tal manera que los grupos criminales participen en estas actividades.

“La propuesta de ley podría afectar un mercado eficiente, competitivo, formal y legal para el envío transfronterizo de dinero, y generar las bases para el crecimiento de un mercado informal no regulado para el envío de estos recursos”, sostuvo la institución.

Por otra parte, Tello mencionó que si se considera el impacto, pero a nivel de las familias que dependen de las remesas, los datos son más contundentes ya que en estados como Chiapas, los ingresos por remesas abarcan el 43 por ciento del presupuesto mensual de los hogares que esperan estos recursos.

El Tip: Fue con 215 votos en favor y 214 en contra, que la mayoría republicana avaló el plan fiscal del presidente de EU, Donald Trump.

Asimismo, mencionó que en Veracruz el porcentaje de las familias que reciben este tipo de apoyos excede el 40 por ciento; mientras que en Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, Coahuila y Tamaulipas, el peso de las remesas en las familias que dependen de ellas supera el 30 por ciento.

“Hay dos impactos que son relevantes, uno: a nivel de la economía familiar de los 11 estados que he señalado, donde el peso de las remesas para las familias es superior al 30 por ciento y para las economías estatales que son fundamentalmente cinco, donde el peso de las remesas sobre la economía local supera el 10 por ciento. Ahí está el problema más importante”, sostuvo el experto.

DESAPROBACIÓN. Al respecto, Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), sostuvo que la reducción de 5.0 a 3.5 por ciento en el impuesto a las remesas no es “ninguna buena noticia”.

“Nosotros los industriales no estamos cómodos con esto que sucedió, pero sí sabemos que desde la Secretaría de Economía se sigue empujando para ver qué más se puede hacer. Pero el número no es bueno, porque acuérdense que estamos en el tema de que haya menos manejo de efectivo y esto va a aumentar el manejo de efectivo, mientras que, a las familias de migrantes, será un golpe directo a la cantidad que reciben”, lamentó el empresario.

Asimismo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que, a pesar de la reducción, “no creo que nadie diga que es una buena noticia… Lo que se dio a conocer es que se redujo de 5 a 3.5 por ciento, pero el objetivo es que no haya (impuesto)”.

Y sostuvo, que el Gobierno de México está en contra de ese proyecto estadounidense, porque no es ético aplicar un impuesto “a los más pobres” y porque “además, sienta un precedente que va a llevar a medidas de reciprocidad entre todos los países… El objetivo mexicano sería que no hubiese nada que pagar sobre las remesas porque no es justo”.

El funcionario mexicano sostuvo que en su visita de mañana a Washington no tratará con autoridades de esa nación el tema, puesto que las negociaciones las llevan los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.