Reforma judicial y T-MEC orillan al PIB a seguir a la baja en 2026: IMEF

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) mantuvo su estimación de crecimiento de 0.1 por ciento para el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025 y un repunte de 1.5 por ciento para el siguiente año; aunque sostuvo que si la incertidumbre ocasionada por los cambios al Poder Judicial y por la relación comercial con Estados Unidos continúa, el bajo crecimiento podría extenderse al 2026.

De acuerdo con su análisis, el comportamiento de la economía mexicana dependerá en los siguientes meses de cómo se conduzca la implementación de la reforma al Poder Judicial; es decir, si resulta ser que es una institución sin independencia, entonces “la inversión no se recuperará en el mediano plazo”. En ese sentido, añadió que es necesario que los jueces, magistrados y ministros generen credibilidad entre la ciudadanía.

El IMEF destacó que la renegociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debe realizarse en el menor tiempo posible; de lograrlo, entonces se podrá “recuperar la senda del crecimiento rápidamente”.

El Dato: el conflicto entre Israel e Irán podría ser un detonante de un efecto económico negativo a nivel global si Estados Unidos decide involucrarse con más profundidad.

Por otra parte, el instituto reconoció que diversos sindicatos y organizaciones han presionado al gobierno estadounidense para que se hagan “cambios profundos”, por lo que estas coacciones podrían retardar el proceso de renegociación entre los integrantes del tratado; sin embargo, especificó que es necesario que México sí fortalezca su relación con Canadá para que las negociaciones sean convenientes para todos los involucrados.

“La renegociación del tratado de libre comercio, ojalá y fuera más expedita, pinta que podría ser un proceso que dure unos 12 meses, cuando menos”, señaló Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF.

En ese sentido, dijo que hoy el T-MEC le da ciertos beneficios a México, pero con la renegociación cambiará la situación, aunque señaló que es necesario que el Gobierno federal sea exitoso a la hora de acordar para que se tenga pronto un nuevo tratado comercial y se pueda tener “una condición de crecimiento y de inversión a largo plazo”.

1.5 por ciento estima el IMEF que repuntará el PIB en 2026

4.5% de inflación hace más viable un proceso de estanflación

Y el tercer elemento a tomar en cuenta para el crecimiento del PIB al cierre de 2025 y en 2026, es el efecto de los conflictos geopolíticos sobre la economía de México; si Estados Unidos entra en recesión, invariablemente afectará al país.

“Si Estados Unidos se involucra más en este conflicto (Irán vs Israel) de lo que está ahora, pudiera empujarlo a una recesión. Y si cae, no solamente la economía mexicana va a sufrir una recesión, sino buena parte de la economía del planeta”, dijo el especialista del IMEF.

¿Estanflación?. De seguir el bajo crecimiento económico y la inflación al alza durante tres o cuatro meses más, se puede determinar que el país se encuentra en estanflación. “Va a haber mucha resistencia para reconocer que tenemos algo así, pero te diría que, si tenemos otros tres o cuatro meses con una inflación alta y con un crecimiento débil, difícilmente vamos a poder justificar que no estamos en ella”, señaló Herrera Espinosa.

Esto debido a que el último dato que se tiene de la inflación es un repunte al alza y que lo importante “no es tanto el nivel que tiene hoy en día, sino la dirección que está tomando y saber hasta dónde puede llegar; no lo sabemos, pero hoy está en la dirección en la que no debe de ir”.

Además, sostuvo que si la inflación llega al 4.5 por ciento no será una buena noticia, pues “aleja la posibilidad de descartar un proceso de estanflación”, aunque aún se debe analizar cómo se desempeña el crecimiento económico del país.

“La economía está débil y por ende tampoco va a haber tanta presión de los precios de las mercancías por una menor demanda y estamos hablando de una afectación del empleo que va a bajar la demanda de comprar productos. Entonces, existe la posibilidad que se retome el camino de baja en la escalada de precios que hemos visto en las últimas semanas”, añadió el especialista.

Finalmente, destacó que al Gobierno no le gusta reconocer que se puede estar en una situación así porque no es una noticia positiva, pero lo cierto es que ya van seis meses con un bajo crecimiento y una inflación que no disminuye, aunque reconoció que el país ya ha pasado por estanflación en otros momentos y se ha superado. “Es complicado salir de un escenario así” pero México se puede recuperar en un plazo más rápido que otros países.