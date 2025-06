México necesita pronto acuerdo por aranceles con EU: Ebrard

Se debe llegar a un acuerdo con Estados Unidos, lo más pronto posible, para reducir las tarifas arancelarias que enfrenta el país; además, “México ha cumplido” en reducir la migración hacia la frontera y se ha disminuido el tráfico de fentanil; en ese sentido, el país también necesita certidumbre respecto a las tarifas, al menos hasta que se revise el T-MEC, señaló Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía.

“La primera instrucción que tengo es que tratemos de llegar lo más pronto posible a un acuerdo. México ya hizo el esfuerzo que le correspondía en migración. Ha avanzado muchísimo, a juzgar, por las cifras disponibles de fentanilo asegurado en el sur de la frontera de Estados Unidos. Hay un avance considerable, de hecho no tiene precedentes, o sea, quiere decir que México está haciendo un esfuerzo enorme. México ha cumplido”, indicó.

El funcionario destacó que además del acuerdo, el Gobierno de México quiere certidumbre respecto a los aranceles y otros temas comerciales “de aquí a la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, por lo que volverá a reunirse con su contraparte para tratar esos temas.

“Lo que queremos es tener certeza. ¿Cuál es el escenario que vamos a tener de aquí, digamos, todo el año 2025. En el 2026 se hará el tratado, y llegar a un acuerdo porque ya cumplimos. Eso es lo esencial”, puntualizó.

Durante la firma del Convenio de colaboración del Comité Educativo de Minería de México 2025, Ebrard Casaubón sostuvo que ya pasó la época donde no había una rivalidad geopolítica y donde se tenían acuerdos de libre comercio, y que ahora se viven cambios en la economía mundial, ocasionados por una “rivalidad geopolítica mayor, presente en todo y cada vez lo va a estar más”.

Y en ese sentido, añadió, “el Plan México será la carta de navegación para sortear “esos nuevos tiempos” y el siguiente paso es que el país aumente “su producción nacional, proteger su autosuficiencia energética, alimentaria y la base de la economía, que son los minerales”.

Sostuvo que, en este momento, la minería mexicana está “íntimamente vinculada” a la capacidad de producción y transformación de los minerales que se extraen, pues estos son esenciales para el desarrollo de la economía.

“Está íntimamente vinculada a nuestra capacidad de producción y transformación de minerales con nuestro bienestar y con la economía del país. Por eso, los minerales son un fundamento, sólo que se daba por sentado que se podían conseguir en cualquier parte”, mencionó.

“Y ahora con los cambios económicos globales, tenemos que preocuparnos y ocuparnos de procesarlos y tenerlos. Y si no están en México, garantizarlos donde estén”, añadió.

El titular de Economía destacó que la firma del convenio será el banderazo para fortalecer la actividad extractiva en el país, y ayudará a enfrentar las nuevas circunstancias globales.

“Dicho de otro modo, no podemos suponer que vamos a conseguir todos los minerales que necesita nuestra industria fácilmente en un mundo con semejante nivel de tensión geopolítica. Hagámonos cargo que es otro momento, nuestra obligación como autoridades y es lo que nos ha enfatizado nuestra Presidenta, es estar preparados. No esperar a no ser reactivos, sino propositivos. proactivos, prevenir, o qué tenemos que hacer para que nuestro país salga adelante”, agregó.

Enfatizó que lo que pide la Presidenta es que se aumenten las capacidades técnicas y tecnológicas para la minería del siglo XXI, un pilar económico del país.