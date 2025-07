Arancel a remesas no toca rentas: EPC

A pesar de la imposición de un arancel del 1 por ciento al envío de remesas en efectivo desde Estados Unidos, Eagle Property Capital (EPC), firma dedicada al mercado de las bienes raíces, descarta un impacto negativo sobre el número de personas que buscan rentar alguna propiedad en estados de la unión americana como Texas o Florida.

“Te diría que si eso fuera a afectar, lo que hace es que tengan menor cantidad de efectivo disponible, lo cual va a hacer que si estaban pensando en comprar una casa o si están ahorrando para dar un enganche, no lo van a poder hacer y probablemente se tengan que quedar a vivir en un departamento más tiempo; entonces si llegara a afectar, pienso que sería de manera favorable”, señaló Mariana Robina, directora ejecutiva de EPC.

Sin hablar de cifras en concreto, la directiva de la firma argumentó que las medidas arancelarias sobre el envío de dinero, implementadas por el presidente Donald Trump, no han golpeado al mercado inmobiliario. Incluso, dijo, han generado un efecto positivo.

“Yo te diría que nosotros no hemos visto una baja en el tráfico de prospectos. Normalmente la temporada de mayor rentas es en verano, que es cuando la gente está más dispuesta a moverse y este año te diría que es hasta mejor que el año pasado”, argumentó.

Cabe señalar que, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo menos 8 de cada 10 migrantes latinos en Estados Unidos envía dinero a su país de origen; es decir, con la medida arancelaria 80 por ciento de los migrantes latinos tendrá que pagar, por ejemplo, 10 dólares por cada mil que envíe.

Sin embargo, explicó Robina, su cartera de clientes, en la que figuran algunos mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños o venezolanos, no se ha visto mermada por la implementación del impuesto sobre la salida de recursos.

“En realidad aunque no hemos visto nada de eso, no se escucha nada; hay una propiedad en la que sí hay una cantidad importante de mexicanos en particular, en Dallas, y no hemos escuchado nada de esto”, concluyó.