Informal, 80% de nuevos negocios de 2018 a 2023

De 2018 a 2023 el total de las unidades económicas que se registraron en el país repuntó en 13.91 por ciento; es decir, alrededor de 668 mil 023 empresas más; sin embargo, de esa cifra, casi 80 por ciento se ubicó en la informalidad, lo que significa que 8 de cada 10 unidades económicas que nacieron entre 2018 y 2023 en México, lo hicieron en esta condición.

Datos de los Censos Económicos 2024, dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refieren que en 2018, previo a la pandemia de Covid-19, se tenían 4 millones 800 mil 157 unidades en total, de las cuales 3 millones 004 mil 898 empresas estaban en la informalidad. Cinco años después el panorama no cambió, ya que si bien, incrementó el universo de micro, pequeñas y medianas empresas para 2023, también aumentó la cifra de aquellas que no pueden otorgar seguridad social a sus trabajadores.

El Dato: El comercio al por menor en tiendas de abarrotes ultramarinos y misceláneas, fue el segmento de unidades económicas que más repuntó en el periodo de referencia.

El panorama no se modificó respecto al número de personas ocupadas en estas millones de unidades económicas, ya que en 2018, el personal que trabajó en ellas ascendió a 27 millones 132 mil 927 empleados; sin embargo, sólo 18.1 por ciento laboraron en la informalidad; es decir, 5 millones 128 mil 123 personas; mientras que, en 2023, el número de trabajadores totales se ubicó en 27 millones 965 mil 433, de los cuales 5 millones 984 mil no contaron con condiciones de formalidad.

La informalidad es uno de los problemas que aquejan a las micro, pequeñas y medianas empresas porque, además de tener una relación con una menor productividad, no les permite tener acceso al financiamiento para invertir en infraestructura y ser más eficientes, y las personas que laboran en esta situación, no sólo reciben un menor ingreso, sino que también se enfrentan a “impactos a largo plazo” como no tener una cuenta de ahorro que les permita tener un retiro, señaló Sandra Martínez, investigadora de México, ¿Cómo Vamos? en entrevista con La Razón.

2.6% fue la tasa de crecimiento media anual de los negocios

2.07 millones de personas fue la diferencia del personal ocupado

No obstante, destacó que es un reto lograr que dejen la informalidad, ya que volverse una unidad económica formal implicaría una tramitología que las personas nos desean realizar, por ello, explicó que es necesario hacer una simplificación en las gestiones de registro.

“La política para incorporar, reducir la informalidad es algo que sigue dentro de los pendientes de todos los gobiernos”, y añadió que, además de las acciones para simplificar trámites, o la reducción en los costos de contratación, también las unidades económicas deben tener seguridad.

También, con datos del Inegi, del total de unidades económicas, el 95.4 por ciento o 5 millones 216 mil 643 son micro empresas y dan trabajo de 0 a 10 personas; no obstante, el valor agregado censal bruto sólo representa el 16.1 por ciento; mientras que las grandes compañías sólo ascienden a 0.2 por ciento de las unidades económicas totales, pero aportan un valor agregado de 54.2 por ciento, esta asimetría, señaló Martínez, se ha observado a lo largo de los años.

“Cuando vemos esta contribución y la evolución del valor agregado, al final, las grandes empresas son quienes llevan más de la mitad del valor agregado y representan un porcentaje muy pequeño del total de unidades económicas”, agregó.

Señaló que, de nueva cuenta la informalidad, y la falta de acceso al financiamiento son razones que explican este comportamiento, pues las microempresas con acceso al crédito sólo ascienden al 10 por ciento, pero si se compara con las pequeñas, medianas y grandes unidades económicas se encuentran por arriba de 20 por ciento y 30 por ciento, respectivamente.

Y aunque consideró que la meta del Plan México para dar acceso al crédito al 30 por ciento de las pequeñas y medianas empresas es ambiciosa, es importante que se contemple a las micro, “sería muy bueno ver cuáles también van a ser estas propuestas y qué también se estén materializando, especialmente, para las microempresas que al final pues son las de mayor porcentaje en la economía”.

Según datos del Inegi, en 2023, sólo el 10.1 por ciento de las microempresas recibieron financiamiento; asimismo, el financiamiento recibido fue en su mayoría de bancos, con 40.2 por ciento; familiares o amistades, 18.2 por ciento; cajas de ahorro popular, 15.2 por ciento y sociedades financieras, 11.6 por ciento.

Mientras que, las pequeñas y medianas empresas recibieron créditos de bancos con 80.5 por ciento; proveedores, 24.3 por ciento; personas propietarias y socias, 18 por ciento y sociedades financieras con 7.4 por ciento.