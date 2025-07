Canapat asegura que ya no hay incidencia de delitos de alto impacto en carreteras de México

En las carreteras mexicanas ya no se tiene reporte de robos o incidencia de delitos de alto impacto y, actualmente, los pasajeros se pueden transportar de forma segura en el país; aunque aún se presentan casos de apedreamiento a las unidades, pero ya se coordinan esfuerzos con autoridades para atender el problema, aseguró la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat).

“Como cámara de transporte de pasaje, te puedo decir que los incidentes de alto impacto han disminuido. No tenemos, prácticamente ya, incidencia de alto impacto en las carreteras o robos en pasaje, vamos muy bien, nuestros pasajeros hoy se pueden transportar de forma muy segura en todo el país y los incidentes se puede decir que son mínimos y muy contados en el transporte de pasajeros”, destacó Luis Antonio Zaldívar Sánchez, presidente de la Canapat.

Y agregó que la Cámara colabora y tiene acercamiento con el Gobierno de México y la Guardia Nacional (GN) para atender esos “temas prioritarios”, destacó que, una de las acciones que han llevado a cabo es balizar las unidades terrestres y en caso de algún siniestro sea más fácil su localización, además de tener un mejor control de la flota vehicular “para que sea más fácil para la Guardia Nacional apoyar”.

El representante empresarial dijo sentirse confiado del trabajo que ha hecho la autoridad correspondiente y que “vamos por muy buen camino… Diría que, en general todo está controlado, no hay impacto, no hay tema de inseguridad, no hemos tenido robos, no hemos tenido asaltos a autobuses en los últimos meses”.

Persisten apedreamientos en el carreteras del país

Y aunque aseguró que el robo de unidades ya no les impacta, sí reconoció que, hay varias zonas del país donde los apedreamientos suceden, pero no compartió más detalles de cuáles son las carreteras donde más sucede, sólo que han visto una disminución, pero ya se trabaja con la Guardia Nacional y obedece más a un tema de ocio y no de inseguridad.

A su vez, Zaldívar Sánchez firmó un convenio de colaboración con Pase, empresa de telepeaje, para que los afiliados de la Canapat tengan una opción más de movilidad en las carreteras y autopistas mexicanas, y en ese sentido, destacó que el uso de dispositivos electrónicos para realizar los pagos de peaje, además de agilizar el cruce, ayudan a reducir que los autobuses de pasajeros “estén mucho tiempo parados en las casetas y evitar que haya incidentes de seguridad”.

cehr