Aranceles de Trump entran en vigor en más de 60 países y la Unión Europea

A primera hora de este 8 de agosto, han entrado en vigor en Estados Unidos los “aranceles recíprocos” impuestos por el presidente Donald Trump a más de 60 países, incluida la Unión Europea.

La semana pasada, el presidente republicano firmó una orden ejecutiva para aplicar diferentes aranceles del 10 por ciento o superiores a productos de socios comerciales.

Los productos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15 por ciento, mientras que las importaciones de Taiwán, Vietnam y Bangladesh estarán sujetas al 20 por ciento.

Los productos de Brasil ahora tienen el arancel más alto, del 50 por ciento, al que le sigue Siria, con una imposición arancelaria del 41 por ciento.

Laos y Myanmar ahora tiene un arancel del 40 por ciento, y Suiza del 39 por ciento.

Trump impone aranceles de 100% a microchips

Estados Unidos impondrá un arancel de 100 por ciento a los semiconductores importados, anunció el miércoles Donald Trump.

De acuerdo con información de agencias, el presidente Trump dijo a periodistas en el Despacho Oval que la nueva tasa arancelaria se aplicará a “todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos”; sin embargo, no se aplicará a las empresas que se hayan comprometido a fabricar en el país.

“Así que arancel de 100 por ciento para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar [en Estados Unidos], o si estás en proceso de fabricar, como muchos, no hay arancel”, dijo Trump.

“Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos no se les aplicará ningún cargo”, aseguró el mandatario.

