Aranceles de Trump entran en vigor en más de 60 países y la Unión Europea

A primera hora de este 8 de agosto, han entrado en vigor en Estados Unidos los “aranceles recíprocos” impuestos por el presidente Donald Trump a más de 60 países, incluida la Unión Europea.
La semana pasada, el presidente republicano firmó una orden ejecutiva para aplicar diferentes aranceles del 10 por ciento o superiores a productos de socios comerciales.
Los productos de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur estarán sujetos al 15 por ciento, mientras que las importaciones de Taiwán, Vietnam y Bangladesh estarán sujetas al 20 por ciento.
Reforma electoral, riesgo para la democracia y revisión del T-MEC, advierte Coparmex
Los productos de Brasil ahora tienen el arancel más alto, del 50 por ciento, al que le sigue Siria, con una imposición arancelaria del 41 por ciento.
Laos y Myanmar ahora tiene un arancel del 40 por ciento, y Suiza del 39 por ciento.
Trump impone aranceles de 100% a microchips
Estados Unidos impondrá un arancel de 100 por ciento a los semiconductores importados, anunció el miércoles Donald Trump.
De acuerdo con información de agencias, el presidente Trump dijo a periodistas en el Despacho Oval que la nueva tasa arancelaria se aplicará a “todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos”; sin embargo, no se aplicará a las empresas que se hayan comprometido a fabricar en el país.
“Así que arancel de 100 por ciento para todos los chips y semiconductores que entren en Estados Unidos. Pero si te has comprometido a fabricar [en Estados Unidos], o si estás en proceso de fabricar, como muchos, no hay arancel”, dijo Trump.
“Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos no se les aplicará ningún cargo”, aseguró el mandatario.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr