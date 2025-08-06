Rehabilitación de puentes Alameda Oriente podría concluir antes de lo previsto: SICT

El titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, anunció que se buscará reducir los tiempos de rehabilitación de los puentes Alameda Oriente.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, aseguró que espera reducir los tiempos para concluir con las obras de rehabilitación de los puentes Alameda Oriente, ubicados en el Anillo Periférico, a la altura del municipio de Nezahualcóyotl.

“Aquí, en específico en este caso, (se requiere) mejorar las condiciones de la seguridad estructural del puente que inclusive ahorita está en operación. El primero es mayo de 2026 y el segundo, yo creo que vamos a poder reducir los tiempos, ahorita me lo marcaron en octubre pero creo que vamos a poder acortar los tiempos”, aseguró en entrevista con La Razón .

El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, acompañado de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, @ClaraBrugadaM y de la Gobernadora del Estado de México, @delfinagomeza, dieron banderazo a los trabajos de construcción de los puentes Alameda… pic.twitter.com/pe1QMDemlr — SICT México (@SICTmx) August 7, 2025

Las estructuras, afectadas por los sismos de septiembre de 2017, forman parte de una vialidad fundamental para la movilidad y el transporte de carga, pues conectan a la zona oriente del Estado de México con vías federales como la carretera México-Puebla, la México-Pachuca y la Lechería Texcoco, además del Circuito Exterior Mexiquense.

En ese sentido, Esteva Medina resaltó la importancia de ejecutar la obra y concluirla luego de 8 años de abandono y olvido por parte de las administraciones federales y estatales. “Como siempre decimos: no es gasto, es inversión. Siempre, estas obras, además de generar empleos en el momento en que se están llevando o que se están ejecutando, al final mejoran las condiciones de vida”, aseguró.

Finalmente, el secretario hizo énfasis en que esta vialidad, que conecta a municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec y Texcoco con la Ciudad de México, tiene que estar abierta y en óptimas condiciones. Cabe señalar que el funcionario federal informó que para estos trabajos se cuenta con un presupuesto de mil 695 millones de pesos, de los cuales 267 se aplicarán este año.

“En específico, en estos puentes vehiculares, si bien una parte lo ocupa el transporte vehicular, la mayor parte la ocupa el transporte público, entonces significa horas de vida de las personas, tiempos de consumo de combustibles… siempre el mejorar las condiciones de la vialidad es esencial”, concluyó.

Por su parte, Francisco Luis Quintero Pereda, ingeniero encargado de la obra, explicó que no sólo se rehabilitarán los puentes, pues se cuenta con un proyecto integral que incluirá la creación de ‘senderos seguros’, espacios para el arte urbano (murales) e instalación de alumbrado público.

Trabajo en equipo

Durante el anuncio de la obra, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó lo fundamental de rehabilitar estas estructuras. “Es un puente que va no sólo a unir territorios, va a unir familias, va a unir esperanzas, va a unir proyectos, trabajo; el puente que se va a construir rompe con esos muros invisibles que dividen a la Ciudad de México del Estado de México”, dijo.

Por su parte, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atribuyó el valor de estas obras conjuntas al trabajo en equipo entre entidades, municipios y el propio gobierno federal. “Este día se inicia una obra fundamental para la movilidad y conectividad de esta zona. La reconstrucción de los puentes vehiculares de la Alameda Oriente que conecta a Nezahualcóyotl con la Ciudad de México”, comentó.