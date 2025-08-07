Afianzar T-MEC, clave para economía nacional

Marcelo Ebrard, titular de la SE, aseguró que los trabajos de consulta para la revisión del T-MEC iniciarán en septiembre, aquí y darán paso al proceso con EU y Canadá en enero.

La incertidumbre que causa la antesala de la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe ser disipada por el Gobierno mexicano y lograr renegociar el acuerdo, si bien no a toda costa, sí tratar de alcanzarlo ya que de no hacerlo podría impactar en el panorama económico de nuestro país.

En conferencia de prensa, Julio Ruiz, economista en jefe de Citi, explicó que para lograrlo, el gobierno federal debe llegar con mente más abierta, pues definitivamente va a cambiar y entre los cambios, seguramente se encontrará la limitación en la llegada de empresas de origen asiático a México.

80% ha disminuido los flujos migratorios en la frontera

“Yo creo que es algo que se puede estar enfocando en esta revisión del tratado, seguramente se mezclará con el tema de migración, incluso se va a ensuciar con el tema de inseguridad, pero de nuevo yo sí veo un escenario bajo que se mantenga un tratado similar en el sentido de que beneficie a ambos países”, destacó.

Pese a esto, la expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por parte de Citi, se incremento, al pasar de 0.2 a 0.5 por ciento; sin embargo, reconoció que es un crecimiento débil.

En contraste, empresarios ven una ventana de oportunidad en la renegociación, al asegurar que México es el ganador de la negociación comercial con EU.

Al respecto, Gonzalo Robina, miembro propietario del Comité Técnico de Fibra Next, destacó que definitivamente México va a ser el ganador de toda esta historia, por lo que habrá una segunda oportunidad para aprovechar la relocalización de industrias en México, proceso conocido como nearshoring.

“Soy un firme creyente de que México va a ser el país más beneficiado dentro de todo el globo terráqueo de todas estas negociaciones y guerras de tarifas”, dijo,

Pese a la incertidumbre que rodea al comercio entre México y EU, Robina afirmó que las transacciones entre ambos países no pueden “destruirse” ni en tres meses ni en tres años, por lo que la fibra apostará por la construcción de bodegas y almacenes para albergar la producción de bienes que serían enviados al país vecino.

Sobre el T-MEC, los directivos de la fibra coincidieron en que habrá una revisión, con puntos que beneficiarán a Estados Unidos. Descartaron que el tratado actual se deseche y se rehaga uno nuevo, ya que consideraron que el acuerdo fue realizado por el propio Trump en 2020 y sólo se ajustarán algunas cuestiones.

Por su parte, el banco de inversión UBS, dijo que desde la implementación del acuerdo comercial, en julio de 2020, el acuerdo se convirtió “silenciosamente” en una piedra angular de la integración.

Señaló que el tratado impulsó el comercio transfronterizo a máximos históricos, que ahora supera los 1.5 millones de dólares anuales, o casi 3 millones de dólares por minuto, y apoya a millones de puestos de trabajo en toda la región.

Indicó que para México es indispensable, ya que cerca de 85 por ciento de sus exportaciones van a EU, y el acuerdo garantiza el acceso preferencial para la mayoría de los bienes.

Señaló que aunque México ha cooperado estrechamente con EU en materia de seguridad y migración, esto no ha impedido el anuncio de nuevas restricciones comerciales.