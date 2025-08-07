Gobierno y sector médico privado inyectará 14 mmdd en este sexenio

“Sin salud, sin ella no hay nada”

La administración pública de México junto con el sector privado dedicado al equipamiento médico y farmacéuticas prevén una inyección de 14 mil millones de dólares (mdd) para sortear los retos que enfrenta la industria médica.

El director general de planeación y evaluación de la Secretaría de Economía (SE) Javier Dávila Torres, explicó que trabaja de manera conjunta con la industria privada con el obejtivo de ofrecer un servicio de calidad a la población mexicana.

“Sin salud, sin ella no hay nada”, comentó durante la conferencia de prensa de Expo Med Hospital 2025, que se llevará a cabo los próximos 19 al 21 de agosto.

Ejemplificó que la pandemia de Covid-19 tomó por “sorpresa” a todo el mundo y que en este sentido, México debe prepararse aún más y de mejor forma para otra posible crisis sanitaria global.

Sobre el tema de aranceles, dijo que de enero a la fecha, se han tenido noticias sobre las tarifas impuestas. Aseguró que en las visitas de Marcelo Ebrard a Estados Unidos, se han tratado los temas de más impuestos al sector médicos.

Al respecto, mencionó que “desde la trinchera” de la Secretaría de Economía, es evaluar qué medicamentos podrían ser sujetos de aranceles. Dijo que no hay precisión de cuales, cuando ni cuánto podría ser la tarifa.

“No es tan abierto decir: les pondré aranceles a todos los insumos de salud (…) Hay que revisar cuáles están dentro del TMEC”, mencionó.

Añadió que ya se tienen reuniones de trabajo de análisis y propuestas y que Estados Unidos está interesado en darle seguimiento a las mesas bilaterales, para que cada país salga beneficiado.

“Si en su caso llegase a ser. Créanme que las negociaciones son cada semana, mañana hay otro viaje”, comentó el funcionario.

La Expo Med contará con la participación de Canifarma, Canacintra y una agenda gubernamental con el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud, quienes brindarán pláticas sobre la actualidad del sector.

Se buscará que Canacintra y Canifarma dialoguen conjuntamente para crear acuerdos bilaterales.

Por su parte las pequeñas empresas contarán con una oportunidad de participar en la Expo. Se les brindará lugar a al menos 16 pymes de la industria para que se den a conocer y participen de manera directa en el evento.

Además, habrá 20 pláticas y una red de negocios para que los 11 mil visitantes interactúen entre ellos y así formen vínculos colaborativos.

