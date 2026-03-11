La Guía MICHELIN anuncia su expansión en México: Jalisco, Puebla y Yucatán destacan como nuevos destinos culinarios

La Guía MICHELIN se complace en anunciar que, en 2026, Jalisco, Puebla y Yucatán se incorporarán a su selección en México. Desde su lanzamiento en el país en 2024, la publicación se ha dedicado a reconocer el talento excepcional y la diversidad de la escena culinaria, y esta expansión consolida aún más el estatus de México como un destino gastronómico global.

“Estamos increíblemente entusiasmados de ver cómo la innovación y la creatividad dentro de la cocina mexicana continúan prosperando, y la incorporación de Jalisco, Puebla y Yucatán refleja nuestro compromiso continuo de destacar ofertas culinarias sobresalientes de todo el país”, afirma Gwendal Poullennec, Director Internacional de la Guía MICHELIN.

Con sus sabores únicos y su rico patrimonio cultural, los tres estados se unirán a la Guía MICHELIN México junto a Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Jalisco es reconocido por sus vibrantes tradiciones culinarias, que combinan influencias indígenas y españolas. Puebla celebra un rico legado de sabores y técnicas en capas, moldeado tanto por culturas coloniales como indígenas. Yucatán se nutre de influencias mayas y coloniales, destacando su enfoque distintivo hacia los ingredientes locales y la innovación culinaria.

De acuerdo con Ignacio Alarcón, presidente nacional de CANIRAC (Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), socio de la Guía en México, “la presencia de la Guía MICHELIN en un destino genera beneficios que van mucho más allá del reconocimiento para un restaurante. Funciona como un catalizador turístico: millones de viajeros en todo el mundo confían en ella para decidir a dónde ir y cómo gastar. Transforma la oferta local, construye valor de marca y posiciona a Puebla, Yucatán y Jalisco en el escenario internacional, atrayendo viajeros en busca de experiencias gastronómicas de clase mundial. En CANIRAC, seguiremos cumpliendo nuestro papel de crear puentes entre el sector privado, los gobiernos estatales y las instituciones internacionales para asegurar que la gastronomía mexicana ocupe el lugar que merece en el mapa global”.

Además de su selección de restaurantes, la Guía MICHELIN también destaca una lista curada de hoteles en México y en todo el mundo. Las Llaves MICHELIN, introducidas en 2024, se otorgan a los hoteles más sobresalientes de la Guía y se celebran de la misma manera que los mejores restaurantes del mundo son reconocidos con Estrellas. Todos los hoteles son evaluados por inspectores anónimos con base en su diseño, arquitectura, servicio y carácter.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR