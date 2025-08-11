ANPACT intensifica diálogo con autoridades para reforzar la competitividad en un semestre complejo

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) advirtió que el primer semestre de 2025 resultó particularmente complejo para la industria de vehículos pesados, debido a un escenario internacional marcado por tensiones arancelarias y volatilidad.

Ante este panorama, el organismo consideró prioritario reforzar la competitividad del sector y consolidar el mercado interno para enfrentar los retos del comercio exterior.

“Estamos intensificando el diálogo con autoridades y representantes de distintos sectores productivos , porque necesitamos avanzar hacia una flota de vehículos pesados más moderna y segura“, afirmó Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT.

“Esto no solo permitirá trasladar bienes, equipos, suministros, mercancías y personas con mayor eficiencia, sino también reducir emisiones y elevar los estándares de seguridad vial, lo que contribuirá al crecimiento de la economía en su conjunto”, añadió.

Expo Transporte ANPACT 2025 de llevará a cabo en noviembre. ı Foto: Cortesía

En conferencia de prensa, Arzate informó que las ventas al mayoreo registraron una caída anual de 60.1 por ciento en julio, con 2 mil 175 unidades colocadas frente a las 5 mil 452 de 2024. En el acumulado de enero a julio, la cifra se ubicó en 16 mil 708 unidades, 49.7 por ciento menos que en el mismo periodo del año pasado.

Respecto a los niveles previos a la pandemia, julio de 2025 reportó un incremento de 27.2 por ciento frente a 2019, cuando se contabilizaron mil 710 unidades.

En materia de producción, el sector fabricó en julio 9 mil 668 unidades, una contracción de 55.1 por ciento en comparación con el mismo mes de 2024. Las exportaciones sumaron 7,867 vehículos, 51.6 por ciento menos en el mismo comparativo.

“Estos resultados reflejan que no podemos esperar para actuar. Es fundamental que, de manera coordinada, impulsemos el financiamiento y los incentivos que permitan renovar la flota con unidades más eficientes, seguras y menos contaminantes” Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de ANPACT



El dirigente advirtió sobre el impacto de la importación de vehículos pesados usados procedentes de Estados Unidos, cuya cifra se triplicó desde 2022. Actualmente, por cada 100 unidades nuevas que se venden en el país, se comercializan 60 usadas. Calificó esta práctica como nociva para el medio ambiente, la seguridad vial y la competitividad del sector , por lo que ANPACT mantiene gestiones con autoridades para contenerla.

Arzate subrayó la urgencia de facilitar el acceso al financiamiento, en particular para transportistas que requieren unidades de carga de clase seis, siete y ocho.

“La renovación vehicular no solo beneficia al medio ambiente y la seguridad vial, también fortalece la competitividad logística del país y su capacidad de comercio exterior, lo que en un entorno global desafiante se vuelve aún más relevante”, puntualizó.

De cara a la Expo Transporte ANPACT 2025, programada del 12 al 14 de noviembre en Expo Guadalajara, la asociación reforzó su interlocución con autoridades estatales.

En semanas recientes, sostuvo encuentros con la secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa; la titular de la Secretaría de Turismo, Michelle Fridman Hirsch; el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, y la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo.

Arzate explicó que estas reuniones forman parte de la organización de la vigésima primera edición de la expo, considerada la más grande del continente en vehículos de carga, pasaje y autotransporte.

El evento reunirá a más de 500 marcas que presentarán innovaciones en vehículos, tecnología y servicios , además de un programa de foros y conferencias para analizar oportunidades y desafíos en la modernización del transporte en México.

cehr