Estados Unidos prevé acuerdo sobre aranceles con México en octubre

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, comentó que espera que México y otros países lleguen a un acuerdo comercial con su país en octubre. Este nuevo plazo reemplazaría a los 90 días que el gobierno de Donald Trump otorgó al gobierno mexicano para no imponer aranceles de 30 por ciento desde el 1 de agosto pasado.

En una entrevista con Nikkei Asia, el funcionario comentó además que Estados Unidos busca “equilibrar” la balanza comercial con otros países, por lo que una vez que empresas se relocalicen en territorio estadounidense y produzcan en ese país, los aranceles recíprocos y otros se disiparán, ya que ya no importarán tantos productos.

EU también prevé acuerdos con Canadá y Suiza

El gobierno de Donald Trump busca un acuerdo también con Canadá y Suiza, sus principales socios comerciales, aunque mencionó que será difícil conseguir un trato con China, ya que no es una economía de mercado y poseen objetivos diferentes.

“Creo que lo tendremos prácticamente todo listo para finales de octubre” , señaló Bessent al medio asiático. “Con el tiempo, los aranceles deberían ser como un cubito de hielo que se derrite”, añadió.

México, con poco más de 50 días para lograr acuerdo

Bajo este contexto, el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, tendrá poco más de 50 días para culminar las negociaciones con el país vecino del norte, las cuales incluyen temas de seguridad y migración.

Mientras tanto, la revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, se llevará a cabo en 2026, de acuerdo con funcionarios de ambos países, incluido el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

Sin embargo, las propias reglas del tratado establecen que la revisión debe iniciar en septiembre de este año y tiene un plazo máximo de 10 meses; es decir: en julio de 2026 deberán haber concluido.

El T-MEC tiene vigencia hasta 2036; no obstante, sus tres miembros pueden acordar una extensión hasta 2042 o incluso a 2048, con revisiones cada seis años.

Va por nuevo jefe de la Fed

Por otro lado, el secretario del Tesoro afirmó que el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed) deberá ser alguien “que pueda examinar toda la organización”, ya que la misión del banco central abarca “muchos aspectos” más allá de la política monetaria.

“Es alguien que debe tener la confianza de los mercados y la capacidad de analizar datos económicos complejos” Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU



De acuerdo con Reuters, Bessent lidera la búsqueda del sucesor de Jerome Powell, actual presidente de la Fed. Según la agencia de noticias, los candidatos serían un consultor económico y un expresidente regional de la Reserva Federal, cuyos nombres no han sido revelados.

