SAT supera meta de recaudación tributaria en 2025; esta es la cifra

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, entre enero y julio de 2025, la recaudación tributaria alcanzó los 3.27 billones de pesos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó el martes que entre enero y julio de 2025, la recaudación tributaria superó la cifra programada en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2025, cumpliendo con un 102.7 por ciento de la previsión.

De acuerdo con información de la oficina adscrita a la Secretaría de hacienda y Crédito Público (SHCP), los ingresos tributarios de México alcanzaron un monto de 3 billones 278 mil 808 millones de pesos (mdp) en el mencionado periodo, por lo que superó la previsión en 88 mil 527 millones 816 mil pesos.

El ISR aportó 1.82 billones de pesos, mientras que el IVA generó 911 mil millones. ı Foto: SAT.

Además, dicha recaudación representó un crecimiento de 7.2 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta cifra implicó un incremento nominal de 334 mil 962 mdp frente a su comparación de 2024.

“De enero a julio se recaudó 1 billón 820 mil 409 millones de pesos por concepto de impuesto sobre la renta (ISR)”, indicó la institución que dirige Antonio Martínez Dagnino.

Esta cifra representó 183 mil 605 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y un incremento real de 7 por ciento.

. El IEPS también aumentó, alcanzando los 379 mil millones de pesos. ı Foto: SAT, Redes Sociales.

La dependencia federal añadió que los recursos obtenidos por el impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 911 mil 352 millones de pesos.

“Es decir, un aumento de 101 mil 115 millones, respecto a los mismos meses del año anterior, y un crecimiento real de 8.3 por ciento”, destacó.

Por su parte, detalló que la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) alcanzó 379 mil 84 millones de pesos, 12 mil 102 millones más que lo registrado en el mismo periodo de 2024.

“A través del Plan Maestro 2025, el SAT consolida la recaudación de los ingresos tributarios como la columna vertebral del gasto público, lo que fortalece el desarrollo económico en beneficio de las familias mexicanas”, concluyó la oficina de Hacienda.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.