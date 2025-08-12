Secretaría de Economía alista decreto para que importaciones de calzado paguen 25% de arancel

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, señaló que se publicará un decreto que obligará a que todo el calzado que llegue al país pague un arancel mínimo de 25 por ciento, esto con el objetivo de proteger a la industria nacional y combatir el contrabando técnico.

“Ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país”, mencionó.

El funcionario resaltó que entre 2019 a 2024 la actividad industrial del calzado en México tuvo una contracción de 12.8 por ciento causada por el aumento en la importación temporal de productos terminados, que no pagan Impuesto al Valor Agregado (IVA) y que al final, tampoco, se exportan y terminan por comercializarse en el país.

#ComunicadoEconomía 🗞️



El secretario @m_ebrard anuncia decreto para la protección de la industria del calzado



🔗 https://t.co/ymu02jYJFu pic.twitter.com/3RHXNL9tgk — Economía México (@SE_mx) August 12, 2025

Ebrard anuncia fin a importación temporal de calzado: “Si quieres importar, paga impuestos”

Explicó que, existe el programa IMMEX el cual permite a las industrias exportadoras, importar mercancías, darles valor agregado y posteriormente exportarlas, pero el impuesto no puede cobrárseles hasta que colocan esos productos en los mercados internacionales, pero en algunos casos, nunca se hizo ese proceso, y terminaban vendidos en el mercado interno nacional.

En ese sentido, destacó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se preparó el decreto, “en México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país. Ya basta, se acabó.

Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos”.

“Nos pidió que se hiciera la elaboración del decreto que aquí tengo en mi poder con todas las fracciones correspondientes que ya revisamos, para que no vaya a ser que se nos olvide una y después por ahí nos den la vuelta”, indicó Ebrard Casaubón durante su visita a León, Guanajuato.

Además, se deben revertir los daños a la industria nacional, pues ésta “es un símbolo de México” y emplea a más de 130 mil trabajadores directos y muchos más indirectos”, ya que aumentó en 159 por ciento el volumen, en número de pares de calzado importado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FB