Aumentan turistas y su gasto en el 1.er semestre

En los primeros seis meses de 2025, los turistas internacionales que llegaron al país fueron 23 millones 427 mil 129 personas, 7.33 por ciento más que en el mismo periodo de 2024, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Además, el gasto total también mostró un incremento de 5.24 por ciento y ascendió a 17 mil 120 millones 287 mil 192 dólares.

Turistas nacionales e internacionales en Capaulco. ı Foto: Especial.

Asimismo, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales, en junio de 2025, ingresaron al país 8 millones 020 mil 043 visitantes, 11.5 por ciento más que en el mismo mes del año pasado y del total, 4 millones 069 mil 368 fueron turistas internacionales, es decir, un incremento de 10 por ciento a tasa anual.

TE RECOMENDAMOS: Arrendamiento de equipo de transporte Vanrenta coloca 500 mdp en CBFs en la BMV

Respecto al gasto total de visitantes internacionales en el sexto mes del año, este ascendió a 2 mil 751.3 millones de dólares, un incremento de 5.7 por ciento respecto a junio de 2024. Del total, el que fue realizado por turistas internacionales se ubicó en 2 mil 496.2 millones de dólares, lo que significó un incremento de 5.6 por ciento a tasa anual.

7.33% se incrementó el número de visitantes que llegaron a México

Sobre el gasto medio de los visitantes se registró una contracción de 5.2 por ciento a tasa anual, pues se ubicó en 343.06 dólares por persona, mientras que el año pasado ascendió a 362 dólares; el de los turistas internacionales también disminuyó 4.1 por ciento, pues se ubicó en 613.42 dólares, 26.01 dólares menos que en junio de 2024.

La causa del retroceso en el gasto medio tiene origen en el incremento de los visitantes a un ritmo “más acelerado que el gasto total” . Ahora, si se tiene en cuenta la depreciación de 4.46 por ciento del peso mexicano frente a la divisa estadounidense entre junio de 2024 y junio de 2025, más una inflación acumulada de 4.32 por ciento, el gasto total de los visitantes creció 5.83 por ciento a tasa anual, pero el gasto medio se contrajo 5.10 por ciento en pesos reales, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr