Introducción al trading: ¿por qué cada vez más mexicanos lo eligen?

El sector de las finanzas en línea crece a pasos de gigante tanto en el país como en gran parte de América Latina. Dentro de las múltiples opciones y estrategias de inversión, el trading se posiciona como una de las más populares y exitosas de este 2025. Es por ello que, en el siguiente artículo, nos introduciremos en todos sus detalles para saber si es una buena alternativa para tus operaciones online.

El rumbo de la economía y de las finanzas se ha vuelto mucho más complejo y desafiante de lo que se podía prever a comienzos de este 2025. Por supuesto, esto puede verse a simple vista con muchos de los índices macroeconómicos que ya poseemos a esta altura del año. Como respuesta a ello, muchos ahorristas e inversores mexicanos buscan los distintos caminos para volver a pensar en positivo y obtener rendimientos.

En ese mismo camino, nos encontramos con el boom de las finanzas online, un sector que se ha posicionado como una de las tendencias de internet más prósperas de los últimos años y que ha cambiado por completo la forma de pensar a los mercados y a nuestra relación con el dinero.

En el siguiente artículo, nos introduciremos de lleno en una de las tendencias del momento: invertir haciendo trading en México. ¿Qué se debe saber antes de operar en los mercados online? ¿Es una buena idea empezar en este 2025? Vamos a descubrirlo a continuación.

Para comenzar, debemos tener en claro que el trading se define, básicamente, como la estrategia de comprar y vender activos financieros con el objetivo de obtener rendimientos con las fluctuaciones de los precios. Como veremos más adelante, estos activos pueden pertenecer a mercados muy diversos entre sí, como las criptomonedas o las materias primas.

Ahora bien, el trading se especializa puntualmente en operaciones realizadas con más rapidez, diferenciándose de las inversiones tradicionales que apuntan a un horizonte en el mediano o largo plazo. Su principal misión, claro, es aprovechar antes que nadie los movimientos del mercado para hacerse con el beneficio. Ya veremos que el tiempo en cuestión puede ir desde los minutos a los meses.

Con la definición de trading un poco más clara, ahora vamos a adentrarnos en los principales mercados para poner en práctica esta estrategia. En este 2025, en México podemos encontrar una gran cantidad de usuarios que se vuelvan por uno o más de los siguientes mercados:

1 – Forex: más conocido como el mercado de divisas internaciones, es el más líquido y el de mayor volumen de este año. A través de la negociación de pares de monedas, entre las que se destacan el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina o el yen japonés. U trader, por supuesto, buscará anticiparse a las oscilaciones del mercado para vender caro o comprar barato.

2 – Acciones: uno de los mercados más tradicionales y clásicos. Aquí se destacan muchas de las acciones y títulos de grandes empresas tecnológicas, como bien puede ser el caso de Tesla o Apple. Además, las empresas mexicanas también están dando que hablar entre los inversores locales.

3 – Criptomonedas: sin dudas, el mercado de mayor crecimiento y expansión en los últimos años. Ya sea que hablemos de las más establecidas en el mercado o las nuevas alt coins, el trading en este mercado es una opción para aquellos que buscan un poco más de riesgo.

Es un error bastante frecuente pensar que el trading es uno solo o que todos operadores realizan los mismos movimientos. A continuación, vamos a ver las principales clases:

1 – Scalping: quizás el más conocido, ya que es el más particular. En cuestión de pocos minutos o incluso segundos, se busca generar pequeños rendimientos.

2 – Day trading: operaciones que se realizan en menos de 24 horas.

3 – Swing: operaciones que se realizan en menos de un mes.

4 – Position trading: operaciones que se realizan a lo largo de varios meses.

Operar con trading puede ser más complejo de lo que parece. Si bien el 2025 es un buen año para hacerlo gracias a su volatilidad, siempre conviene cotejar con nuestro propio perfil de inversor y objetivos financieros.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR