María del Carmen Bonilla apuesta por reducir costo de deuda de Pemex

La titular de la SHCP señaló que el diferencial con el financiamiento del gobierno ha limitado su inversión.

María del Carmen Bonilla, nueva subsecretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que la dependencia apuesta por la reducción del costo financiero de la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuestión que terminará por impulsar a la empresa mexicana.

Durante su ratificación como subsecretaria, Bonilla Rodríguez comentó que en la medida en la que puedan reducir el costo que está pagando la empresa pública por acceder a una fuente estable de financiamiento, se recortará el endeudamiento de la paraestatal.

Bonilla plantea estrategia para desendeudar a Pemex. ı Foto: Cuartoscuro

Nueva titular de la SHCP afirma que hay confianza por parte de inversionistas

“Yo creo que si hay confianza de los inversionistas”, aseguró Carmen Bonilla.

TE RECOMENDAMOS: Para un México más limpio ASEA Y PEMEX firman convenio de colaboración para fortalecer protección ambiental

Agregó que ante un entorno complejo, desde Hacienda emplearán estrategias “correspondientes” para cumplir los objetivos que tienen con Pemex.

De acuerdo con los estados financieros de la petrolera, la deuda total suma un valor de 98.8 mil millones de dólares al primer semestre de este año.

Bonilla explicó que existe un diferencial “muy importante” entre el financiamiento del gobierno federal y el costo del financiamiento que tenia la empresa pública.

Ejemplificó que si el gobierno podía contratar deuda por un costo de 5.5 por ciento, el costo que pagaba Pemex era de 9.5 o 10 por ciento.

“Ese diferencial era una carga muy grande que no le estaba permitiendo a la compañía tener recursos necesarios para poder invertir en capital de trabajo”, dijo la subsecretaria.

Bonilla Rodríguez comentó que otro apoyo a la petrolera mexicana es el plan presentado por Hacienda, Energia y la propia Pemex hace unos días, que involucra financiamiento de la banca de desarrollo por un valor aproximado de 125 mil millones de pesos.

Detalló que este plan es importante porque una empresa “vive” de invertir y vender parte de los activos que tiene.

“Estamos buscando apuntalar esa parte para que la empresa mantenga los niveles objetivos de producción y que se puedan desarrollar los nuevos proyectos que están incluidos en el programa”, dijo María del Carmen.

Añadió que habrá una tercera medida pero que no puede adelantar cuál es. Aunque dijo que tiene que ver con amortizaciones de la deuda de Mercado,

“Por eso tanto el secretario de Hacienda y la presidenta de la República fueron muy vocales en decir que esta estrategia va a generar un desendeudamiento”, comentó Bonilla.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FB