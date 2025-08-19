El Hotel Mundo Maya Tulum está libre de plaga

En respuesta a las recientes publicaciones sobre una supuesta plaga de escarabajo barrenador en el Hotel Mundo Maya Tulum, Grupo Mundo Maya emitió una aclaración contundente, asegurando que el complejo turístico se encuentra totalmente libre de plagas.

Grupo Mundo Maya, empresa que administra el hotel, detalló que una plaga de esta naturaleza fue detectada en octubre de 2024 y fue inmediatamente contenida, gracias a una intervención profesional que cumplió con estrictos estándares ambientales y de sanidad.

Comunicado oficial. ı Foto: Especial.

Explicó que el proceso de licitación pública al que se hace referencia en las notas periodísticas no es para el combate de una plaga activa, sino que forma parte de un nuevo y robusto programa de control preventivo de plagas, el cual se ha implementado como medida de mantenimiento regular para la conservación del inmueble y, así, evitar futuras afectaciones.

TE RECOMENDAMOS: Se informó a la BMV Multiva adquiere todo el negocio fiduciario de CIBanco

De acuerdo con la dependencia, El Hotel Mundo Maya Tulum continúa operando de manera normal, brindando un servicio seguro y de calidad a sus visitantes. A la fecha, no existe ninguna plaga activa en sus instalaciones

Con esta aclaración, se busca reafirmar el compromiso de la dependencia con la transparencia en el manejo de sus recursos, la seguridad de sus huéspedes y la protección del patrimonio natural y ambiental de la región.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR