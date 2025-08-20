Llama el gremio de pilotos a defender la aviación nacional

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) señaló que defenderá la aviación nacional en contra de cualquier interés que vaya en contra de sus “principios básicos fundacionales”, fortalecerá a las empresas aeronáuticas “a través del trabajo decente” y ayudará al Gobierno federal con el único objetivo de que el transporte aéreo siga creciendo y el sector sea un motor de desarrollo para México.
“Defenderemos la aviación nacional en contra de cualquier interés que vaya en contra de nuestros principios básicos fundacionales, consagrados en nuestras leyes y constitución”, expresó la asociación a través de un comunicado.
“Fortaleceremos nuestras empresas a través del trabajo decente. Ayudaremos al gobierno cuando nos necesiten y remarcaremos, en especial a la SICT, nuestros puntos de vista de manera respetuosa pero enérgica, para que el transporte aéreo en México siga creciendo y fomentando el motor de desarrollo para nuestro país”, destacó el secretario general de la ASPA, Jesús Ortiz Álvarez.
En ese sentido, concluyó que la única forma de construir un sector aeronáutico justo y con prosperidad, es el diálogo social tripartita: personas trabajadoras, empresas y gobiernos “hemos demostrado que cuando los trabajadores, empresarios y gobierno trabajamos juntos, con respeto mutuo y visión compartida, construimos empresas exitosas que no sólo generan empleos de calidad, sino que posicionan a México como una potencia aeronáutica regional”.
También reiteró que la aviación mexicana se construye a través del diálogo, la organización, la negociación y con la certidumbre de que la unión hace la fuerza. Asimismo, la organización sindical señaló que, para el beneficio de las personas trabajadoras y de la Ciudad de México, ya se tiene un acuerdo de cooperación con las autoridades capitalinas: la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, así como la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte y su Comité de Coordinación Nacional.
Aunque no ahondó en detalles, aseveró que el acuerdo será firmado hoy y se trabajó en el marco del Mundial de Futbol 2026. Con este acuerdo se busca crear líneas de acción que otorguen “condiciones laborales dignas, promover el respeto a los derechos humanos en el trabajo y reforzar la colaboración entre instancias gubernamentales, organizaciones sindicales y el sector productivo”.
La ASPA sostuvo que el acuerdo busca dejar un legado “positivo y sostenible” en la Ciudad de México, pero reafirma al diálogo social como un pilar esencial.
“Hemos anunciado esta alianza estratégica en la que el gobierno de la ciudad y los representantes internacionales de las y los trabajadores unen esfuerzos con un objetivo común y firme: que la oportunidad histórica que representa el mundial se traduzca en beneficios tangibles y duraderos para la clase trabajadora mexicana”, puntualizó.