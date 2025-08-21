Avalan defensa de CIBanco por acusación de EU

Pese a que CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa se encuentran intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hecho que ocurrió tras ser señaladas de lavado de dinero, en julio de 2025 ninguna de las instituciones registró multas impuestas por el regulador, aunque en el mes inmediato anterior acumularon 184 millones de pesos en sanciones.

De acuerdo con Álvaro Vértiz, experto en temas financieros, este hecho podría significar que el regulador financiero mexicano está enfocado en regularizar las operaciones durante la intervención mencionada.

“También es posible que las investigaciones, proceso de intercambio de comentarios y pruebas esté abierto y revisiones sigan en curso”, comentó el experto en entrevista con La Razón.

El Dato: CIBanco registró un Índice de Capitalización de 10.83% a junio de 2025, cifra que representó un descenso ya que en el mes previo reportó uno de 13.88 por ciento.

El pasado 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés) bajo la tutela del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusó a las tres instituciones mencionadas de lavar dinero proveniente del narcotráfico, así como facilitar la adquisición de productos provenientes de China para la fabricación de fentanilo y otros opioides.

Esta situación sacudió al sistema financiero mexicano y el pasado 15 de julio la CNBV informó que los dos bancos habían sido sancionados por fallas en controles de prevención de lavado de dinero. La casa de bolsa fue sancionada por fallas administrativas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que las multas no derivaban de las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos; sin embargo, antes y después de la mencionada fecha no hubo más penalizaciones.

El Tip: la FinCEN otorgó una extensión del tiempo para el inicio de las prohibiciones para los tres bancos señalados y con ello pasó del 21 de julio al 20 de septiembre de 2025.

De acuerdo con Mario di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dichas multas confirmaban los señalamientos de las autoridades estadounidenses.

“A raíz de esta intervención gerencial es cuando vienen las multas. Entra la bancaria, hace las intervenciones y hoy determina estas sanciones”, comentó.

Añadió que la CNBV “tiene un desorden” en lo que respecta a este caso ya que al tomar el control de las entidades “confirmó” las acusaciones, pero el hecho de que no revela más información podría indicar que no hay más evidencias.

“Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho, los bancos ya están vendiendo parte de sus negocios y estarían en la víspera de su desaparición”, lamentó.

Añadió que ahora el sistema bancario mexicano sufrirá una reconfiguración. Además, dijo que llama la atención que Vector no ha sido tan “atacado” o pareciera que es el “menos afectado”.

“Quizá porque el dueño es Alfonso Romo, cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador”, dijo.

Mientras tanto, las investigaciones continúan, tanto en México como en Estados Unidos. CIBanco argumentó recientemente que solicitó pruebas al gobierno de Donald Trump sobre las acusaciones, pero no recibió respuesta.

Aún no hay resolución. La prórroga otorgada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para aplicar las restricciones a las operaciones de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa en territorio estadounidense refleja que aún no existe una resolución sobre este tema, afirmó Álvaro García Pimentel, presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).

Explicó que si la FinCEN ya hubiera encontrado pruebas suficientes no habría aplazado nuevamente la entrada en vigor de las medidas en contra de los tres implicados.

“Lo que te está diciendo es que no hay suficiente información y que mientras el gobierno de Estados Unidos no la tenga probablemente siga aplazando el termino, porque además entiendo que esta extensión es a cada una de las instituciones, o sea que si hubiera encontrado algo a alguna una, no le hubiera dado el plazo”, dijo a medios de comunicación tras un evento realizado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Originalmente, FinCEN otorgó 21 días para que iniciaran las prohibiciones, esta fecha sería el pasado 21 de julio. Previo a cumplirse el periodo, anunció que se extendería al próximo 04 de septiembre. El martes pasado, anunció que ahora la fecha límite es el 20 de octubre de 2025.

García añadió que las acusaciones más que ser en contra de las empresas, es en contra de algunos dueños o directivos, por lo que las financieras optarían por su sustitución para librar la acusación

Sin embargo, comentó que todo este tema está sujeto a un proceso complejo.

Álvaro García afirmó que la compra de la casa de bolsa Vector sí es una posibilidad y que sería “iluso” no venderla.

Dijo que este tipo de financieras poseen licencias otorgadas por el gobierno mexicano y aseguró que toman mucho tiempo y trabajo conseguirlas.

“Son entidades atractivas para entrar al negocio bursátil, sobre todo ahora que tenemos las reformas al mercado de valores que van a permitir la operación de las emisiones simplificadas, los fondos de cobertura, que eso debe crecer el mercado mexicano”, mencionó.

Si demanda al Tesoro de EU “está en su derecho”

› Por Cuahutli R. Badillo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que CIBanco tiene derecho a demandar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tras los señalamientos que hizo la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) en junio pasado en los que aseguró que la institución financiera presuntamente lavó dinero del crimen organizado.

“No tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, pues está en su derecho, si así lo considera”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

La mandataria aseguró que sólo supo del tema por la información que se difundió en medios de comunicación, pero desconoce si el banco procederá contra la institución estadounidense. “No tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer; está en su derecho, si así lo considera”, señaló la mandataria.

Sheinbaum Pardo resaltó que el aplazamiento de las sanciones por parte del Tesoro fue importante, porque hay “ofrecimientos de compra de estos bancos, también me lo informó el secretario de Hacienda, que incluso ha salido públicamente”.

El martes, la institución bancaria demandó a Scott Bessent, secretario del Tesoro, así como a Andrea Gacki, directora de la FinCEN ante un Tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos, ya que, tras los dichos de las dependencias, se causó un daño reputacional que en el mediano plazo podría dejar de operar, además de que calificó los señalamientos como “falsos”.