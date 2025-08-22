Pendientes regulatorios, intervenciones y un supuesto fraude, lo que no resolvió Jesús De la Fuente en la CNBV.

Tras casi cinco años al frente, Jesús de la Fuente dejó la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en medio de un desorden que involucra al menos a dos bancos, una casa de bolsa y una sofipo intervenidas.

Durante la administración pasada, Andrés Manuel López Obrador nombró en octubre de 2021 a Jesús de la Fuente como presidente de la CNBV, en sustitución de Juan Pablo Graf.

En el documento donde se anunció la nueva incorporación, de la Fuente aseguró que en su gestión se aplicaría una “política rigurosa” de prevención y de cero tolerancia a cualquier abuso y actos ilícitos de las entidades financieras reguladas.

Ahora, el regulador financiero es señalado de permitir el supuesto fraude en la Sociedad financiera popular (Sofipo) Came, que dejó de operar en abril pasado, así como de no ejercer una vigilancia estricta pues CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron acusadas de narcolavado por autoridades de Estados Unidos.

Sector financiero mexicano requiere de una evolución

El sector financiero mexicano requiere de una evolución en materia de cumplimiento y prevención, coincidieron analistas consultados por La Razón.

Además, ante la problemática que envuelve a las tres instituciones mencionadas se vislumbra un reacomodo en el sector bancario mexicano, ya que Kapital Bank, Multiva y otras instituciones financieras se repartieron los negocios de CI e Intercam, como por ejemplo el fiduciario, el cambiario y casas de bolsa, entre otros.

La CNBV también tendrá que velar por el dinero de las cuentas dentro de los dos bancos señalados. Además, el presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), Álvaro García, no descarta la venta de Vector, situación que también tendrá que poner atención el regulador financiero.

La comisión también tiene entre sus manos la evaluación y aprobación de nuevos bancos, como es el caso del banco de la Universidad de Durango. Igualmente, la aprobación del capital de Moisés Chaves, quien busca ser el accionista principal de Bankaool.

Sobre el caso Came, Alfonso Ascencio, interventor impuesto por la CNBV en la mencionada sofipo tendrá que entregar resultados a más tardar en diciembre próximo donde se decidirá el futuro de la financiera y se darán cuentas a los ahorradores afectados.

Mientras tanto, Ángel Cabrera Mendoza será el nuevo titular de la CNBV, quien dirigirá el barco en medio de huracanes financieros.

JVR