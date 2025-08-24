Pemex realiza labores de contención tras derrame de crudo en Huauchinango, Puebla

Luego del derrame de crudo que se reportó en el oleoducto Poza Rica - Salamanca, a la altura del municipio de Huauchinango, en Puebla, Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que ya realiza trabajos de contención y recuperación del producto a través de equipos especializados, pero se prioriza la seguridad, la protección al medio ambiente y a las personas.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) informa que, tras el reporte de un derrame de crudo el 23 de agosto en el oleoducto Poza Rica – Salamanca, en inmediaciones del municipio de Huauchinango, Puebla, personal especializado del Sector Ductos Catalina activó los protocolos de atención acudiendo al sitio afectado”, indicó.

La petrolera mexicana aseguró que con apoyo de una unidad recuperadora de presión vacío, retro excavadoras y barreras oleofílicas ya se realizan las acciones para contener el derrame que afectó a alrededor de 800 metros y es considerado moderado, pero que las labores han sido intermitentes por las lluvias intensas que han ocurrido en la zona, “pero se trabaja en cuatro frentes para contener escurrimientos”.

Asimismo, sostuvo que este domingo se dialogó con pobladores y se les hizo saber “sobre las acciones para sanear la zona… Pemex mantiene presencia permanente en la zona, priorizando la seguridad, la protección ambiental y el bienestar de las comunidades”.

A su vez, destacó que en cuanto se tengan las condiciones climatológicas óptimas, el personal técnico realizará los trabajos necesarios para determinar la causa de lo sucedido.

“Una vez que las condiciones climatológicas lo permitan, el personal técnico de Pemex realizará los trabajos de excavación para determinar la causa raíz del ducto afectado”, indicó.

