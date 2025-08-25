Profeco alerta por falla en camión ligero CAPTAIN W 2.0 de DFAC Dongfeng

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a las personas consumidoras de una falla en la flecha cardán de los camiones ligeros CAPTAIN W 2.0 año 2025, de la marca DFAC DONGFENG. Dicho elemento podría salirse de su lugar y provocar un incidente, accidente, riesgo de falla a otros componentes o lesiones.

La marca destacó que ya realizó un llamado a revisión de al menos 566 unidades y tendrá una vigencia desde el 15 de agosto hasta el 13 de febrero de 2026. El llamado a revisión consistirá en revisar la unida y en caso de desperfecto se reemplazará el componente.

¿Qué es la flecha cardán?

La flecha cardán es parte del tren motriz de los vehículos y tiene la función de transmitir la potencia y el torque desde la transmisión o caja de cambios hasta el eje diferencial. Este componente se utiliza en automóviles con tracción trasera, camionetas o maquinaria pesada.

¿Qué acciones realizará la marca?

Contactará a las personas consumidoras por medio de llamadas telefónicas o vía WhatsApp

El proveedor dará a conocer información sobre el llamado a revisión en su sitio web: http://www.dfacdongfeng.com/mx

Las personas consumidoras podrán tener más detalles sobre el procedimiento a través de la siguiente liga: https://www.dfacdongfeng.com/mx/recall.html

¿Cuáles son los medios de contacto?

Distribuidores Autorizados DongFeng

Sitio web: http://www.dfacdongfeng.com/mx

“DFAC DONGFENG informa que al 18 de agosto de 2025 no ha recibido reporte alguno de lesiones o materialización de daños derivados de este llamado a revisión en territorio mexicano”, indicó la Profeco.

¿Qué pasa si la flecha cardán se mueve o sale de su lugar?

De inmediato se pierde la transmisión de potencia, es decir, el motor sigue funcionando, pero las ruedas no reciben fuerza y se dejan de mover.

Si se suelta la flecha puede golpear el chasis o el suelo y generar un sonido muy fuerte y brusco.

Además de generar ruido, puede romper componentes como diferencial, el eje, escape o afectar el pavimento si se arrastra.

Si ocurre mientras se conduce, al tener una pérdida de fuerza, se puede perder el control del vehículo y provocar daño a los ocupantes.

¿Qué hacer si ocurre?

Detener el vehículo de inmediato, si es seguro hacerlo

No intentar moverlo por cuenta propia

Llamar a asistencia mecánica para evitar más daños

Por su parte, la Profeco exhortó a las personas consumidoras que hayan realizado un cambio de propietario a que informen a través de los medios indicados, los datos de los propietarios actuales para que la compañía pueda contactarlos y se informen del llamado a revisión.

Asimismo, aseguró que seguirá atenta al cumplimiento de esta alerta y pone a disposición:

Teléfono del Consumidor: (55) 55 688 722 en la Ciudad de México y Zona Metropolitana

Teléfono del Consumidor: 800 468 8722 en el resto del país para atender quejas y brindar asesoría

