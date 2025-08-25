Trump despide a gobernadora de la Fed por ‘conducta engañosa y potencialmente criminal’

Donald Trump ha removido este lunes, “con efecto inmediato”, a Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), al señalar una “conducta engañosa y potencialmente criminal” por presuntas declaraciones falsas en contratos hipotecarios.

A través de una carta publicada en su cuenta de Truth Social, el republicano argumentó que Cook firmó dos documentos contradictorios sobre su residencia en propiedades de Michigan y Georgia, lo que consideró una “causa suficiente” para destituirla del cargo.

En el primero, Cook declaró que su domicilio principal sería en Michigan durante un año, pero apenas dos semanas después certificó lo mismo respecto a una propiedad en Georgia.

“Es inconcebible que no estuviera al tanto de su primer compromiso al realizar el segundo. Es imposible que tuviera la intención de cumplir con ambos”, dijo Trump.

