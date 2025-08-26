Labor de Banxico, profundamente social: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que una de las tareas del Banco de México (Banxico) es proteger a las personas que menores recursos poseen, ya que el objetivo de la entidad monetaria es mantener controlada la inflación, es decir, el alza sostenida en los precios de los productos y servicios.

“Su labor no sólo es técnica, sino profundamente social. Mantener el poder adquisitivo de las familias y proteger de los estragos de la inflación a quienes menos tienen”, dijo la Presidenta durante la ceremonia de conmemoración de los 100 años de Banco de México.

El Dato: la onza troy es una unidad de medida de masa usada internacionalmente para pesar metales preciosos como el oro y la plata; equivale exactamente a 31.1034768 gramos.

Añadió que Banxico ha sido guardián de la estabilidad y garante de la soberanía económica nacional. Explicó además que su autonomía y rigor técnico han permitido enfrentar tiempos de incertidumbre, crisis internacionales y transformaciones profundas en el orden económico mundial.

“La estabilidad de precios es condición necesaria para que las familias mexicanas mantengan el poder adquisitivo de sus ingresos y no disminuyan sus ahorros en términos reales”, agregó Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación, que es medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), reportó una tasa de 3.51 por ciento durante julio de 2025, después de un nivel de 4.32 por ciento anual en el mes anterior inmediato.

Por otra parte, la tasa de inflación objetivo del Banco de México es de 3.0 por ciento más o menos un punto porcentual. Especialistas consultados por la propia entidad monetaria, así como por instituciones financieras, prevén que en 2025 la tasa cierre en 4.0 por ciento anual.

Frente a situaciones de esta índole, la mandataria destacó el papel del banco central como ente regulador de la economía; cabe señalar que Banxico inició un ciclo de alza de tasas, herramienta monetaria que se utiliza para encarecer el crédito en general.

La entidad llevó a un récord histórico su tasa de interés interbancaria y la colocó en 11.25 por ciento en marzo de 2023. Desde aquel momento, el INPC inició una fase de desaceleración, aunque ha registrado alzas considerables en varios meses entre 2023 y 2024.

En este 2025, Banxico recortó la tasa de interés de referencia interbancaria en cinco ocasiones, cuatro correspondieron a 50 puntos base y una a 25 puntos base para colocarla en un nivel actual de 7.75 por ciento.

DUPLA BANXICO-HACIENDA. Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que la estabilidad económica del país reposa sobre “la complementariedad” entre la dependencia que dirige y el Banco de México. Estas declaraciones llegaron durante su intervención en la ceremonia de conmemoración de 100 años de la entidad monetaria.

Además, el secretario comentó que la relación entre las dos instituciones se desarrolla dentro de un marco de respeto a la autonomía y de colaboración y trabajo permanentes.

“Esta responsabilidad conjunta ha dado resultados tangibles. México ha logrado preservar déficits moderados, mantener niveles de deuda pública sostenibles y responder con eficacia a choques externos sin comprometer la estabilidad macroeconómica”, puntualizó Amador Zamora.

Por su parte, Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, mencionó que la institución nació ante la necesidad de que el país contara con una moneda oficial fiduciaria, ya que al término de la Revolución Mexicana los caudillos implementaron una moneda diferente en cada una de las regiones que estaban bajo su control, como lo fue en el caso del estado de Chihuahua, que era territorio controlado por Doroteo Arango, “Pancho” Villa.

“Desde 1917, los constituyentes avalaron la creación de un banco que se encargara de la emisión de una sola moneda”, explicó la gobernadora. Y añadió que la entidad ha atravesado crisis económicas y financieras, así como periodos de alta inflación y, pese a ello, se ha mantenido como un órgano resiliente frente a la adversidad. “Hoy, hace 100 años, nuestra institución abrió sus puertas al público y desde entonces ha venido consolidándose como un pilar de certidumbre y desarrollo para la nación”, comentó.

Finalmente, agregó que la existencia de un banco central que emita la moneda nacional y respalde sus funciones como medio de pago, depósito de valor y unidad de cuenta, constituye un pilar esencial para el desarrollo sostenible de cualquier economía.

MONEDAS Y BILLETES. Con motivo de la celebración por su aniversario número 100, el Banco de México anunció la puesta en circulación de una moneda con un contenido de dos onzas troy de plata pura con un valor nominal de 10 pesos.

De igual forma, entró en actividad una emisión especial de billetes de 50, 100, 200, 500 y mil pesos, los cuales llevan la leyenda “100 Aniversario 1925-2025” debajo del monograma y el texto Banco de México en el anverso de las piezas. Estos billetes coexistirán con los que actualmente se encuentran en circulación y podrán ser utilizados como medio de pago.

A través de sus redes sociales, Banxico hizo el anuncio oficial. “El #BancodeMéxico celebra su 100 aniversario con una moneda conmemorativa. Su diseño refleja con orgullo un siglo de compromiso con México”, compartió la institución.