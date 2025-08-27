Pese a aranceles y gusano barrenador, exportaciones a EU crecen en julio

Las exportaciones no petroleras mexicanas enviadas a Estados Unidos crecieron en julio 3.9 por ciento a tasa anual, de acuerdo con información oportuna de Banco de México (Banxico) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esta situación se dio pese a que el vecino del norte impuso aranceles al jitomate y prohibió la entrada de bovinos a causa de la plaga del gusano barrenador que azota a México.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en julio 2025, se registró un déficit comercial de 16.7 millones de dólares (mdd).



“En el interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron a una tasa anual de 3.9 por ciento, en tanto que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 12.2 por ciento”, detalló Banxico en la Balanza Comercial correspondiente al séptimo mes del año.

Con este resultado, en julio de 2025 el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó los 56 mil 708 millones de dólares, cifra compuesta por 54 mil 842 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 866 millones de dólares de petroleras.

Cabe resaltar que el 84.03 por ciento del total de las exportaciones se realizaron a Estados Unidos.

“Así, en el mes de referencia las exportaciones totales exhibieron un aumento anual de 4.0 por ciento, resultado neto de un incremento de 5.2 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una contracción de 23.0 por ciento en las petroleras”, detalló la institución.

Por otro lado, el valor de las importaciones de mercancías en julio de 2025 alcanzó los 56 mil 724 millones de dólares, monto que implicó un incremento anual de 1.7 por ciento.

“Dicha cifra fue reflejo de la combinación de un crecimiento de 2.5 por ciento en las importaciones no petroleras y de un retroceso de 7.1 por ciento en las petroleras”, señaló Banxico.

Con ese resultado, la institución destacó que en ese mes se registró un déficit comercial de 17 millones de dólares. Es decir: se gastó más en importar productos que el que ingresó por venderlos al extranjero.

Exportación e importación por productos

Las exportaciones de productos manufacturados en julio de 2025 fueron de 52 mil 373 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 5.3 por ciento a tasa anual.

Banxico añadió que las expansiones más importantes se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (28.7 por ciento), de equipo profesional y científico (17.0 por ciento), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (10.2 por ciento), de productos metálicos de uso doméstico (8.0 por ciento) y de productos de la minerometalurgia (4.2 por ciento).

“Por su parte, las exportaciones de productos automotrices exhibieron un retroceso anual de 7.0% por ciento, el cual se derivó de la combinación de una caída de 9.2 por ciento en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de un avance de 4.9 por ciento en las dirigidas a otros mercados”, detalló.

Además, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el séptimo mes de 2025 fue de mil 504 millones de dólares, monto que implicó un descenso anual de 5.6 por ciento.

Las contracciones, explicó Banco de México, más importantes se registraron en las exportaciones de ganado vacuno (-93.3 por ciento), de melón, sandía y papaya (-24.4 por ciento), de cebollas y ajos (-23.5 por ciento), de legumbres y hortalizas frescas (-22.1 por ciento) y de jitomate (-16.9 por ciento).

“En contraste, las expansiones anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de aguacates (13.7 por ciento) y de café crudo en grano (91.8 por ciento)”, señaló.

Respecto a las importaciones por tipo de bien, se presentaron avances anuales de 0.4 por ciento en las importaciones de bienes de consumo y de 2.5 por ciento en las de bienes de uso intermedio, mientras que se registró una disminución de 2.2 por ciento en las importaciones de bienes de capital.

