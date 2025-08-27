PIB de México cerrará el año con un crecimiento de entre -0.3 y 0.1%: Valmex

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el cierre del año se ubicará entre -0.3 por ciento y 0.1 por ciento, pues en la segunda mitad del año, la economía mexicana aún tiene riesgos de “fragilidad y bastantes obstáculos”, especialmente, porque en la primera mitad del 2025 se han registrado contracciones importantes en el consumo privado y la inversión, señaló Valores Mexicanos (Valmex) Casa de Bolsa.

“Vemos un crecimiento de 0.7 por ciento en el segundo trimestre de 2025, lo cual nos sugiere una estabilización temporal, pero la actividad económica en México, todavía muestra señales importantes de fragilidad y vemos bastantes obstáculos para la segunda mitad del año” , indicó Gerónimo Ugarte Bedwell, economista en jefe de Valmex.

El consumo privado en el país representa alrededor de 66 por ciento del PIB, y en el primer semestre ya registró una caída importante a tasa anual; además, la contracción se ha registrado en bienes importados, y lo que ha contenido que la caída no sea drástica es el aumento en el consumo de servicios nacionales “que sigue presentando tasas de crecimiento de alrededor de 2.5 interanual; y lo que vemos es que la confianza del consumidor, si bien tiene algunos repuntes, no presenta una recuperación sostenida”, señaló.

El analista sostuvo que, la inversión en todos sus rubros, tanto de maquinaria y equipo como construcción ya presentó contracciones importantes a tasa anual durante el primer semestre; por ejemplo, en junio, se tuvo una caída de 17 por ciento en la inversión pública y la privada sólo creció 0.1 por ciento.

“Si lo vemos por subsector, vemos una caída en la edificación, que es el sector más grande de la construcción de 1.2% por ciento, una caída muy fuerte (15.9 por ciento) en obras de ingeniería civil, que es el segundo sector más grande, y trabajos especializados, un crecimiento de 0.1 por ciento”.

“Tanto el consumo como la inversión nos pinta un panorama donde, efectivamente, hay una probabilidad positiva de riesgos de estancamiento económico, de una ligera recesión y, además, eso afecta directamente la expectativa de utilidades empresariales en México”, puntualizó.

