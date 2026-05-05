Revolut suma 64 mdd de inversión; alcanza los 167 mdd por arranque acelerado

Revolut México informó que a nueve semanas de su lanzamiento en el territorio, el banco digital decidió incrementar su inversión en el país en 64 millones de dólares para alcanzar una nueva cifra de 167 millones de dólares, debido a al rápido crecimiento en usuarios, captación y adopción de productos.

Al presentar sus resultados financieros del primer trimestre del año, Revolut Bank S.A Institución de Banca Múltiple, sostuvo que la operación se realizó en una nueva capitalización durante abril, movimiento que respondió directamente al desempeño observado.

“Estos fondos se destinarán a acelerar el despliegue de nuestra cartera de productos y a acelerar nuestro crecimiento en México. Llegamos para quedarnos y revolucionar la banca, con una visión de largo plazo”, señaló Juan Guerra, CEO de Revolut México.

En menos de tres meses, el banco digital alcanzó más de 290 mil clientes registrados, que generaron una captación de 3 mil 753 millones de pesos, en este sentido, explicó que el principal motor fue la Cuenta Personal con Intereses, producto que detonó la llegada de usuarios en busca de rendimiento y servicios financieros integrados en una sola aplicación.

Por su parte, los activos totales avanzaron 275 por ciento en el periodo señalado, además de indicadores financieros que respaldan la expansión. El Coeficiente de Cobertura de Liquidez presentó un repunte de 1,531 por ciento , muy por encima del mínimo regulatorio, mientras que el Índice de Capitalización alcanzó un nivel de 141.6 por ciento.

“La respuesta de los mexicanos ha superado nuestras expectativas. Claramente existe un gran apetito por una aplicación bancaria que ofrece todo en un mismo lugar: cuenta con rendimientos atractivos, tarjeta de crédito, envíos instantáneos dentro y fuera de México, inversiones y mucho más”, destacó.

El banco también resaltó la calidad de la cartera, con un índice de morosidad que se mantuvo en 0.02 por ciento, con prácticamente la totalidad de los créditos en etapa de bajo riesgo, mientras que su cartera en etapa 1 creció en 44 millones de pesos, superando los 12 mil clientes con tarjeta de crédito.

La firma también señaló que registró una pérdida neta de 153 millones de pesos en el trimestre, el resultado se mantiene en línea con su fase inicial de operación, donde el enfoque está en escalar y ganar participación de mercado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR