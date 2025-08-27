Prevén transición en Banxico: Junta se aproxima a mandato dual

El Banco de México (Banxico) redujo en 3.5 puntos porcentuales su tasa de referencia en el último año, llevándola de 11.25 a 7.75 por ciento, un movimiento que coincidió con la visión del Gobierno Federal. Analistas señalaron que la propia Junta de Gobierno se encamina a ser un grupo de especialistas en temas fiscales y se aleja de la pericia técnica monetaria, por lo que se observaría una señal para llevar al banco central al mandato dual.

“Eso es lo que quiere el gobierno, que le ayuden con un nivel de deuda controlada, con tasas de interés forzadas y no tan restrictivas como deberían ser”, dijo a La Razón Luis Pérez Lezama, director del “ThinkTank” Saver ThinkLab.

El Dato: la próxima reunión de política monetaria que llevará a cabo la junta de Gobierno del Banco de México está programada para el 25 de septiembre; se prevé otro recorte.

Agregó que la lectura que dan los miembros de la Junta de Gobierno como Galia Borja, Omar Mejía, Victoria Rodríguez y Gabriel Cuadra, es política y con dominancia fiscal, a excepción del subgobernador Jonathan Heath.

TE RECOMENDAMOS: Busca fortalecer fábricas locales Genomma Lab alista inversión por 200 mdd

Esto no quiere decir que los miembros de la junta no estén preparados para el cargo, por el contrario, destacó sus labores, pero mencionó que se necesita una visión más “técnica” y autónoma en la entidad monetaria.

Pérez Lezama agregó que los mencionados deben implementar una política anticíclica y no “tratar de adivinar” la tendencia de la inflación. Explicó que su forma de trabajo actual confirma el hecho de que buscan contener la deuda pública, la cual asciende a 18.07 billones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

2.5% límite máximo estimado de expansión económica

3.59 por ciento, nivel de inflación en febrero de 2025

“Se busca que tengamos un estímulo a la economía porque el tema de consumo ha sido el motor desde el gobierno de Andrés López Obrador, y hoy vive una desaceleración; al final cumplen con el mandato, pero de una manera ficticia”, destacó.

Por su parte, Héctor Villareal Páez, exdirector del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y catedrático del Tec de Monterrey, comentó que probablemente no es necesario cambiar la ley para implementar el doble mandato de Banxico, ya que los subgobernadores son nominados desde la Presidencia.

“Podrías ir acomodando gente con un perfil más de paloma y a lo mejor tu política monetaria se suavizaría”, comentó el analista.

En términos monetarios se menciona dovish, refiriéndose a paloma, para una política enfocada a incentivar la economía; y se refiere a hawkish, halcón, a una política más restrictiva con tasas altas para controlar la inflación.

Villareal Páez cuestionó si México está dispuesto a tolerar más inflación a cambio de un crecimiento económico mayor y una dominancia fiscal, es decir, “cuando la política fiscal domina a la monetaria. Quieres más inflación para que se coma un pedazo de tu deuda y pagar menos tasas de interés”, explicó.

El lunes, durante la ceremonia de conmemoración de los 100 años de Banxico, la Presidenta comentó que el banco central debe ayudar a incentivar el crédito a las personas y a las empresas; además, Edgar Amador Zamora, titular de la SHCP, dijo que la estabilidad económica de México “reposa” en la unión entre el banco y la secretaría.

Al respecto, Héctor Villareal comentó que continuar con el mandato único implicaría restringir el crédito y que el comentario del secretario podría ser “un guiño” al mandato dual.

RECORTE DE TASAS. Una de las principales herramientas monetarias de la entidad es el alza o recorte de su tasa de interés interbancaria de referencia. El funcionamiento, en términos generales, es que a mayor nivel se limita el consumo a través del encarecimiento del crédito, situación que cobra factura al crecimiento económico, ya que también se incentiva el ahorro, con lo que los bancos y otras financieras pagan mejores rendimientos a sus clientes,

Ante una menor tasa, el crédito es más barato, pero se pagan menores rendimientos a los ahorradores y se incentiva el gasto y consumo, situación que mejora el crecimiento económico, pero que podría provocar alzas en la inflación.

Entre febrero y junio de 2025, la inflación repuntó ligeramente y pasó de 3.59 por ciento a 4.42 por ciento. Aun así, se realizaron cuatro recortes a dicha tasa de 50 puntos base.

Estos recortes se dieron en un momento en el que hubo estancamiento económico y en el que analistas preveían una contracción económica de hasta 3.0 por ciento para el cierre de 2025.

La Junta de Gobierno de Banxico insistió en continuar con los recortes y se podría dar uno más en la próxima reunión de política monetaria del 25 de septiembre de acuerdo con la última minuta de la institución.

Esta situación sucede mientras el Gobierno federal estima una expansión de la economía de entre 1.5 y 2.5 por ciento anual para este año, de acuerdo con los precriterios de política económica de Hacienda.

El mandato único de la entidad es preservar el valor de la moneda nacional, que se logra principalmente a través del control de la inflación; sin embargo, la Presidenta consideró que Banxico puede “ayudar más” en el crecimiento económico, lo que abre la puerta a que el banco tenga un doble objetivo.