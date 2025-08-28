Lidera Prixz auge digital de farmacias

Más de 500 mil pedidos este año

La farmacia cien por ciento digital Prixz, señaló que ocupa el primer lugar del mercado como negocio de ese tipo y la cuarta posición a nivel nacional, con más de 500 mil pedidos en lo que va del presente año.

“Tenemos un compromiso con el pueblo de México, prueba de ello es que entre 2020 y 2024 crecimos 1000 por ciento y actualmente atendemos aproximadamente 5 mil pedidos diarios”, comentó Sergio Pérez, director de la Compañía.

Tras ser fundada en 2016 para coadyuvar a la salud de los mexicanos, Prixz presume de dar pasos agigantados mediante la entrega inmediata de medicamentos.

“Cualquier persona puede solicitarlos desde nuestra página web, nuestra App digital, vía WhatsApp y por llamada telefónica”, agregó el directivo.

Con la reciente implementación de soluciones digitales e inteligencia artificial para surtir una receta con sólo una foto, Prixz busca eficientar aún más sus procesos y agilizar sus rutas de entrega.

“Gracias a nuestras alianzas estratégicas, Prixz garantiza calidad, disponibilidad y entregas puntuales”, concluyó Pérez Conde.