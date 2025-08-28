UE eliminará aranceles a bienes de EU a cambio de gravámenes más bajos para autos

La Comisión Europea propuso eliminar los aranceles sobre los bienes industriales importados de Estados Unidos a cambio de una reducción de los gravámenes que impuso el presidente Donald Trump sobre los automóviles europeos, una parte clave del acuerdo comercial sellado el mes pasado por Bruselas y Washington.

Las propuestas marcan el primer paso de la Unión Europea (UE) para promulgar el acuerdo marco entre el presidente de Estados Unidos y la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen, el 27 de julio, por el que el bloque aceptó un arancel amplio del 15 por ciento para evitar una guerra comercial perjudicial.

Por su parte, Estados Unidos aceptó reducir sus aranceles sobre los autos fabricados en la UE al 15 por ciento desde el 27.5 por ciento a partir del primer día del mes en que se presentara la propuesta legislativa de la UE, es decir, ahora a partir del 1 de agosto.

El presidente de EU, Donald Trump Foto›AP

El acuerdo puso fin al conflicto entre los dos mayores socios comerciales y de inversión del mundo, aunque se trata de un pacto asimétrico, ya que Bruselas debe recortar sus aranceles y comprar más productos energéticos estadounidenses, mientras que Washington mantiene los gravámenes sobre el 70 por ciento de las exportaciones de la UE.

Trump ha arremetido ha criticado el déficit comercial de mercancías de su país con el bloque, que en 2024 ascendía a 235 mil millones de dólares.

En general, los gobiernos de la UE han dicho que aceptan el acuerdo como un mal menor, teniendo en cuenta que, de lo contrario, Trump iba a imponer aranceles del 30 por ciento a casi todos los productos importados de la UE.

El impacto de la eliminación de los aranceles sobre los productos industriales puede ser modesto, ya que dos tercios de ellos ya están libres de sobrecargas. La tasa media de la UE para los productos estadounidenses es del 1.35 por ciento, según el grupo de análisis Bruegel, aunque el bloque aplica un 10 por ciento a los autos.

Las propuestas de Bruselas también incluyen concesiones a los productos agrícolas, como un arancel cero para las papas, tasas reducidas para los tomates y contingentes con arancel cero o bajo para la carne de cerdo, el cacao y la pizza. Ha excluido la carne de vacuno, las aves de corral, el arroz y el etanol.

Unión Europea (UE) ı Foto: Reuters

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT