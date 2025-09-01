CAAAREM respalda modernización de Ley Aduanera para impulsar comercio exterior de México

El presidente de CAAAREM, José Ignacio Zaragoza, respalda la modernización de la Ley Aduanera para fortalecer el comercio exterior.

La Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM), liderada por su presidente, el agente aduanal José Ignacio Zaragoza Ambrosi, expresó su respaldo a la modernización de la Ley Aduanera anunciada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, al destacar el rol estratégico de los agentes aduanales en el comercio exterior del país.

Fundada en 1938, CAAAREM representa a los agentes aduanales, especialistas en comercio exterior que garantizan la seguridad jurídica, la recaudación fiscal y la facilitación del intercambio internacional de mercancías. La confederación, que agrupa a asociaciones de ciudades como Veracruz, Tampico, Nuevo Laredo, Progreso y Ciudad de México, subrayó su compromiso con la actualización legislativa para consolidar un sistema aduanero ágil, seguro y competitivo.

“La actualización de la Ley Aduanera debe fortalecer la trazabilidad y la simplificación de procesos, pero también salvaguardar la función del Agente Aduanal, delimitando claramente sus responsabilidades y reconociendo su papel como aliado del Estado mexicano”, afirmó José Ignacio Zaragoza, presidente de CAAAREM.

El organismo ha presentado propuestas técnicas enfocadas en la digitalización, la inspección coordinada y la reducción de trámites, con el objetivo de optimizar las operaciones aduaneras. Estas iniciativas buscan fortalecer la competitividad de México en el comercio global, en línea con los esfuerzos del gobierno federal.

CAAAREM también destacó su papel como coadyuvante en la lucha contra el contrabando, la corrupción y el lavado de dinero, principales objetivos de la reforma. Zaragoza Ambrosi enfatizó que los agentes aduanales son la primera línea de defensa en estas problemáticas, trabajando en estrecha colaboración con las autoridades aduaneras. “En coincidencia con la Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum, existe un compromiso por blindar la certeza aduanera”, aseguró.

La confederación, que en 2023 celebró su 85 aniversario, es el único organismo del sector con tres certificaciones clave: ISO 9001 en calidad, ISO 37001 en anticorrupción y antisoborno, e ISO 27001 en seguridad de la información. Estas acreditaciones reflejan su compromiso con la mejora continua, la transparencia y la protección de datos en operaciones como la prevalidación electrónica de pedimentos.

CAAAREM reafirmó su disposición para acompañar al gobierno en la modernización del sistema aduanero, al promover prácticas que faciliten el comercio y fortalezcan la seguridad jurídica en el país.

