Usa tu tarjeta de crédito de mejor forma en este regreso a clases

Cada año la temporada de regreso a clases registra un crecimiento de 30 por ciento en el ticket promedio de las tarjetas de crédito en HSBC México, de acuerdo con información del propio banco

Señaló que, ante los principales consumos con tarjeta de crédito, previo al retorno a las aulas de los estudiantes en el país, se distribuyen de la siguiente manera: 42 por ciento en colegiatura, 21 por ciento en uniformes y calzado, 17 por ciento en útiles escolares, 12 por ciento tecnologías, así como 8 por ciento en mochilas y accesorios.

“El regreso a clases es uno de los picos más importantes al año en el uso de tarjeta de crédito, junto con los gastos navideños y el Buen Fin. Es importante prepararse y planear ese gasto anual y consumir de manera responsable para evitar acumular deudas por artículos no prioritarios”, dijo Santiago Gil, Director de Medios de Pago y Créditos sin garantía de HSBC México.

HSBC señaló que el regreso a clases representa gastos que pueden impactar las finanzas de las personas, sobre todo si se realizan de último momento.

¿Qué recomendaciones hace el banco?

Ante esta situación, HSBC México recomendó lo siguiente para que comprar con tarjeta de crédito sea una mejor experiencia:

Reutilizar y reciclar libros, útiles, cuadernos, uniformes, loncheras y mochilas, en la medida de lo posible

Preparar una lista y hacer un presupuesto de lo que necesita comprarse y respetarla. Evitar compras impulsivas o innecesarias

Adquirir a Meses Sin Intereses (MSI) sólo bienes duraderos, como dispositivos tecnológicos que permanecerán más tiempo que el plazo de financiamiento

Comparar precios y aprovechar las promociones: asegurar que el precio no sea más alto con tarjeta respecto a si se pagara en efectivo

Si se cuenta con tarjetas de crédito Premier, revisar si incluyen un seguro que cubra los dispositivos que se utilizan en casa o en la escuela. Pueden contratarse por separado, a una prima más baja respecto al costo de la pérdida parcial o total de un teléfono o laptop.

