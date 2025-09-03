Asociación Mexicana de Sofipos pide mejoras en su regulación

Marlene Garayzar, presidenta de la Asociación Mexicana de Sofipos, en una fotografía ilustrativa.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), Marlene Garayzar, aseguró que el sector al que representa necesita mejoras en su regulación para preservar la estabilidad del sistema, innovar y ofrecer mejores productos a las personas.

“Queremos construir relaciones más profundas y fructíferas con todos nuestros grupos de interés, con nuestros usuarias y usuarios y con nuestras autoridades regulatoria”, comentó la presidenta durante la Décima Convención de sofipos.

Añadió que si a una Sofipo le va bien, a todas les irá de la misma manera, añadió que si por el contrario a una le va mal, el resto seguirá ese camino. No obstante, Marlene Garayzar omitió hacer comentarios sobre la sofipo Came, la cual es investigada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), por el supuesto fraude a sus ahorradores.

TE RECOMENDAMOS: CNA publica en redes Consejo Nacional Agropecuario respalda prohibición de plaguicidas

La presidenta añadió que se deben construir mejores políticas públicas y pulir la regulación actual, ya que el sector merece reformas acordes a las condiciones del mercado financiero actual.

Garayzar señaló además que la educación financiera es un pilar fundamental para hacer crecer el sector e impulsar la inclusión financiera .

Al respecto, la subgobernadora de Banco de México (Banxico), Galia Borja, mencionó que a pesar de estos avances en materia de bancarización e inclusión financiera, “persisten desigualdades”, ya que las mujeres han sido ligeramente excluidas y mencionó que si bien esta brecha se redujo en 12 puntos porcentuales entre 2021 y 2024, ésta se ha duplicado cuando se refieren a mujeres hablantes de lengua indígena.

“Donde la brecha es de 15 puntos porcentuales con respecto a hombres de la misma característica”, mencionó.

Agregó que el monto promedio de créditos nuevos otorgados a las mujeres por la banca comercial es casi 23 por ciento inferior a la de los hombres.

Sofipos se adhieren al Plan México

Marlene Garayzar comentó que las sofipos se unirán al Plan México, estrategia propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar la economía mexicana.

“Nos uniremos al Plan México, el propósito de impulsar el fortalecimiento de las economías locales, la generación de empleo y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas”, comentó.

“Con ello contribuimos de forma directa al cumplimiento de cinco de los 18 compromisos anunciados por la Presidenta”, mencionó.

Mencionó que en el Plan México hay un principio que “permanece inmutable” y que éste debe guiar siempre el actuar de las sofipos.

“Poner a los usuarios y a las usuarias en el centro de todo lo que hacemos” , mencionó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr