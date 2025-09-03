Kapital se convierte en ‘unicornio’; supera valor de los mil millones de dólares

​​Kapital Grupo Financiero se convirtió en “unicornio” al alcanzar mil 300 millones de dólares de valor, además, en días recientes Kapital Bank pasó a agrupar los negocios de Intercam Banco, como la casa de bolsa y el propio bancario.

Este hito lo logró tras el cierre de su ronda de financiamiento Serie C por 86 millones de dólares. Con esta operación, la empresa duplicó su valuación en menos de dos años y alcanzó el punto de rentabilidad.

De acuerdo con Kapital, la ronda fue liderada por Tribe Capital y co-liderada por Pelion Ventures, con la participación de Y Combinator, Marbruck Ventures y True Arrow.

“El nuevo capital permitirá acelerar la construcción del ecosistema financiero unificado de Kapital Grupo Financiero, basado en IA, diseñado para maximizar el desempeño de las empresas en la región”, señaló la institución financiera.

Desde su origen, Kapital fue concebido como un banco con base tecnológica, estructurado desde cero como infraestructura financiera, y no como una institución heredada con plataformas fragmentadas.

Según Kapital, cada sistema fue diseñado para ser eficiente, escalable y automatizado. Esa base le ha permitido desarrollar productos de manera nativa, así como adquirir instituciones financieras tradicionales, desmantelar su infraestructura obsoleta y reconstruirlas sobre su propia plataforma.

“Estamos muy orgullosos de unirnos al pequeño grupo de unicornios que están surgiendo en América Latina. KapitalGrupo Financiero alcanzó su rentabilidad en menos de dos años y nuestro crecimiento sigue acelerándose gracias a la combinación única de una licencia bancaria y software propio”, señaló René Saul, CEO y cofundador de KapitalGrupo Financiero.

“Al adoptar un enfoque regulatorio desde el inicio y garantizar que cada paso de nuestra expansión esté alineado con las disposiciones gubernamentales, KapitalGrupo Financiero establece un nuevo estándar para la banca tecnológica en la región”, añadió.

Esta estrategia ha permitido escalar el balance de Kapital a 3 mil millones de dólares y ampliar su alcance a 300 mil clientes en Estados Unidos, México y Colombia.

“Lo que hace posible nuestro modelo no es solo el capital, sino nuestra capacidad de modernizar la infraestructura mediante cumplimiento avanzado en materia de AML/KYC, machine learning y sistemas de riesgo impulsados por IA. Kapital Grupo Financiero se consolida como el banco tecnológico más visionario de la región , construido sobre una base tanto financiera como tecnológica, diseñada para multiplicar ventajas con cada producto, adquisición y cliente que incorporamos a la plataforma”, agregó Fernando Sandoval, director financiero de la compañía.

Recientemente, Kapital anunció la adquisición de negocios de Intercam Banco, como el fiduciario, casa de bolsa, fondos de inversión.

Esta adquisición aún se encuentra bajo revisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Esto sucedió a raíz de que se le acusara, junto a CIBanco y Vector Casa de Bolsa, de lavado de dinero proveniente del narcotráfico mexicano, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Las tres instituciones mencionadas se encuentran intervenidas por la CNBV, quien tomó el control gerencial de éstas para proteger al sistema financiero mexicano.

